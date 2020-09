El excandidato presidencial Henrique Capriles defendió su postura de ir a las elecciones parlamentarias de diciembre, siempre que haya condiciones mínimas, pues a su juicio, esos comicios son un ‘peaje’ que no se puede dejar de pasar.

“El 6D es un peaje que no lo podemos obviar. Es un momento muy complejo, efectivamente, porque sé que la gente siente que su voto no le ha permitido lograr lo que quiere, pero el tema es que no podemos obviar que se van a cumplir los cinco años. Tenemos un peaje que pasar”, apuntó.

Dijo que está la incertidumbre por saber lo que sucederá en el país hasta que llegue el 6 de diciembre, pero insistió en que la Constitución “dice que cada cinco años hay que elegir una AN”.

“¿Qué vamos a hacer nosotros frente a eso? ¿Nos rendimos, nos hacemos los locos y decimos que no? ¿O peleamos para tener condiciones y recuperar un derecho sagrado?”, cuestionó.

Señaló que si bien la crisis económica es el actual tema de preocupación de los venezolanos, no se pueden obviar esos comicios. “Van a pasar, ¿y qué hacemos? ¿Cómo abrimos una puerta si no resolvemos esta?”, señaló.

“El objetivo es superar la crisis económica, pero la Constitución dice que cada cinco años hay que elegir una nueva AN. Somos defensores del estado de derecho, de la constitucionalidad, si el régimen es corrupto y viola la Constitución, no significa que los demás vamos a hacerlo”, apuntó.

“Mientras más arbitrario y opresor sea el régimen, mas demócratas y defensores de los DDHH de la gente debemos ser, eso es lo que permite ganar esta batalla en la que nos encontramos”, añadió.

Luchar por condiciones

Capriles ahondó en el tema de la lucha por condiciones y recalcó la invitación del gobierno de Nicolás Maduro a la Unión Europea, tras 14 años sin haber pedido la observación de ese bloque de países que “representan al mundo libre”, de acuerdo con el político.

“Hay una condición que por primera vez hay que abrir los ojos, en 14 años se invita a la UE, no para venir el día de la elección, se les invita como observadores internacionales, en las presidenciales no hubo y sin embargo decidimos batallar y luchar”, argumentó.

“Hay una visión de querer mantener el status, que es mantener esta situación. No es cualquier cosa que después de 14 años se invite al mundo libre que está representado allí, como observadores internacionales. El régimen ha dado ese paso, que es que el mundo libre venga a observar y la UE tiene un riguroso protocolo de poner los ojos en un proceso electoral para garantizar las condiciones y el pueblo pueda expresarse”, precisó.

A su juicio, Maduro decidió invitar al bloque “probablemente por la presión, por la situación económica, por sus propias pugnas internas, porque no estamos en condiciones de que en ninguna parte se ponga el todo o nada”.

“Si la UE decide venir a Venezuela con su protocolo, eso cambia el proceso de las parlamentarias y si Maduro quisiera volver a hace fraude, pues sencillamente la UE in situ dirá que es fraudulenta, y se inicia una nueva etapa, pero nunca la oposición perdiendo la legitimidad sobre la base de haberse rendido sin haber peleado. Si no peleamos, el argumento será que la oposición no quiso participar y por lo tanto regaló la AN como en el 2005”, prosiguió.

Dijo que hay que proponer una ruta “creíble” para salir del gobierno de Maduro y que en ese camino hay un ‘obstáculo’ que son las parlamentarias, por lo que insistió: “Lo que estoy planteando es que si hay condiciones mínimas, avanzamos; si no, Maduro estará solo. Pero no estoy de acuerdo con rendirse sin pelear”.

“Quedarse callado cuando muchos piensan lo mismo es hacerle un favor a Maduro. La política está llena de enmiendas, no de quien tiene a razón, quien puede mostrar resultados. Hay unos presos libres, hay que buscar unas condiciones para que este pueblo pueda expresarse y queremos rescatar a fuerza y el valor del voto”, comentó durante una entrevista con Román Lozinski en Circuito Éxitos.

Liberación de presos políticos

En tanto, el exgobernador de Miranda señaló que en 20 años ha sido “constructor de soluciones” y llamó a liberar a todos los presos políticos.

“Si Maduro atiende los llamados parcialmente y libera presos, bienvenidas sean las liberaciones”, dijo.

Al consultarle sobre si él promovió los indultos, recalcó: “Yo promuevo desde hace dos años la liberación de Requesens, por ejemplo. La excarcelación se dio. Los procesos de acuerdo no todos se hacen en la televisión ni en la radio, ningún proceso exitoso de acuerdo o negociación se lleva a los medios de comunicación porque se convierte en una disputa de posiciones. Los acuerdos son para que tengan resultado, no para hacer propaganda. Nos interesa que haya soluciones”.

Sobre las descalificaciones en su contra por sus recientes acciones, señaló que no es más que no querer debatir “los problemas de fondo, las realidades, porque hay unas realidades muy duras a las que se enfrentan los venezolanos todos los días”.

“De mi parte, que doy cerrado ese tema de dimes y diretes, no ha habido ni una sola descalificación en lo personal, en toda la cantidad de cosas que hemos tenido que aguantar. ¿Cuál es la intención? No abrir un debate de ideas, es tratar de matar eso como dividiendo el país entre buenos y manos. Hay que debatir las ideas”, argumentó.

“Necesitamos un hecho político que nos permita volver a sentarnos en una mesa para generar acuerdos. ¿Es posible un acuerdo en Venezuela? Hay que luchar para que se dé. Hay gente que hace acuerdos todos los días. Si yo tengo que hablar con el diablo, con los que sea, para buscarle soluciones a este país (…) estoy obligado como político a hacerlo. Al final nos interesan las soluciones”, apostilló.