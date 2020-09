El dirigente opositor, Henrique Capriles, reprochó este martes las acciones que ha tomado la oposición desde que se nombró un gobierno interino al tiempo que hizo una reflexión sobre el porvenir del país y el futuro de la Asamblea Nacional.

«Nostoros no podemos seguir jugando a ser gobierno en Internet. Somos gobierno en Internet. O usted es gobierno o es oposición, no se pueden ser las dos cosas, no se puede obviar la realidad frente a nuestros ojos (…) El tiempo se acabó. Porque en el tema político, nosotros, después de todo lo que hemos hecho…en el 2015 ganamos la AN y fue con ese poder que nos dio el pueblo. Maduro no está ahí por el pueblo, él está ahí porque nuestra institución militar ha decidido mantenerlo allí. Pero el 2015 ganamos la asamblea. Las derrotas siempre son huérfanas, las victorias siempre tienen un montón de gente», expresó.

El exgobernador de Miranda insistió en que la Unidad actual está «divorciada» de la realidad del país y por eso la desconfianza «gigantesca» no solo con el Madurismo sino también con la oposición.

«La unidad para qué es -preguntó- La unidad no es una consigna, debe tener un propósito, un plan, una estrategia. La unidad por nada, es nada. Nosotros acompañamos un plan, siempre de manera desprendida, nadie puede decir que no he acompañado la ruta, una ruta sorprevisa, porque todo fue sorpresa. El 23 de enero fue sorpresa y ahí estaba yo, en elogios, buscando cómo defender aun sin saber, pero no importa: por la unidad. Nos presentaron una ruta y además siempre con el ‘YA’ por delante. Todo era para mañana, para la semana que viene, ¿Qué pasó? ¿A ustedes les dieron alguna explicación? Usted señora, señor, merece que lo respeten, que le rindan cuenta, que le digan la verdad. ¿Qué pasó el 30 de abril del año pasado? ¿Se lo explicaron? o es que pretenden borrar los videos, las redes…En Altamira unos soldados asustados, todo el mundo lo recuerda. ‘Hemos tomado La Carlota’, decían. No pusieron ni un pie en La Carlota. Llamaron de manera desesperada a que la Fuerza Armada actuara ¿y le dieron una explicación convincente? ¿Le dijeron por qué había fracasado el plan? ¿Para qué sirvió todo eso?

Capriles también cuestionó la llamada Operación Gedeón.

«Esa llamada Operación Gedeón, ¿se la explicaron? ¿Le rindieron cuenta? No, y nunca han explicado nada, porque la unidad no se ha tratado de construir, ahora hay un corre corre, porque el agua llegó hasta el cuello», aseguró.

En ese sentido Capriles exhortó a reflexionar sobre cuál será el camino de la Asamblea Nacional, ahora que este año vence el último período legislativo y hay una convocatoria a elecciones.

«Viene una elección, ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Vamos también a perder la legitimidad diciendo que no? Como lo dijo la iglesia: es un no, pero no hay un plan. ¿Qué viene? Una consulta, un hecho que no genera nada, porque los únicos hechos políticos es cuando la otra parte está incorporada. La oposición es demasiado predecible, pero algo les digo, si el régimen deja una rendijita abierta tenemos que meter la mano y luego el pie para que no se cierra la puerta. Nadie nunca se imaginó que iban a salir tantos presos», enfatizó Capriles.

«Entonces yo quiero anunciar a todos los venezolanos, nosotros no vamos a dejar a la gente sin opción. Este país no va a tener alacranes ni Maduro u opositores vestidos por Maduro y Maduro. Aquí vamos a abrir caminos. Vamos a apoyar a hombres y mujeres que quieran abrir un camino. Es la única vía política, de acuerdos. Nadie sabe lo que pueda pasar, pero estoy seguro que nada va a pasar si convocamos a una consulta virtual o seguimos en esta misma situación».

«…Hay unos plazos que nos pusieron, vamos a pelear por las condiciones. Primera vez que veo, en 14 años, que se permite o se invita para que haya una observación internacional, ojalá se abran caminos para que ese proceso sirva para Venezuela y sirva para salvar este país. Entonces hay unas alcabalas que hay que sortear y recuerden no es legitimar, la constitución nos dice, qué hacemos. Tenemos que sortearlo. Si no luchamos se nos hará más difícil, nos vamos a arrepentir. yo quiero que esa alegría que yo vi con la excarcelación de Requesens, quiero que este país vuelva a tener alegría».

Henrique Capriles concluyó haciendo un llamado a la movilización y a «luchar».

«Y sí, convoco a movilizarse y a luchar, no nos vamos a resignar ni le vamos a regalar a Maduro la AN, ni nunca nada. Nunca le hemos regalado nada, si él pretende quitarlo tendrá que arrebatarnos, no vamos a dejar ese cuaderno en blanco, si no los va a quitar que tenga que hacer el esfuerzo, por algo está como está, por no haber jugado a la democracia», concluyó.