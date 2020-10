El excandidato presidencial Henrique Capriles aseveró este miércoles que “exigen” que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre sean postergadas, debido a la pandemia y para que haya una observación internacional que las verifique.

“Yo sigo estando del lado de la gente. La prioridad de la gente en este momento es buscar gasolina. El país con las reservas más importantes de mundo y una persona fuera de Caracas dura hasta una semana buscando litros de gasolina, para poder trabajar y llevar comida a sus casas. Nadie puede pretender adueñarse de esas protestas. En Venezuela la gente no vive, la mayoría sobrevive”, expresó Capriles en directo desde su canal de YouTube.

El exgobernador del estado Miranda se manifestó en contra de cualquier intervención militar. “Lo más importante es la vida de los venezolanos, no me gusta nada lo que signifique pérdida de vidas humanas. Los tiempos que vive el mundo no son tiempos de invasiones, sino tienen que ser tiempos es para los acuerdos. El chavismo ha hecho más daño del que nosotros nos hemos dado cuenta”.

“Hay que luchar por condiciones, luchar por acuerdos y eso se lo dije a la gente el 2 de septiembre. No para beneficiar a ningún partido político. En Venezuela hay que parar este sufrimiento, donde usted lo busque esto es una tragedia. La mayoría de este país pasa trabajo”, acotó.

En torno a su relación con la administración de Nicolás Maduro, reveló que “hubo acuerdos y nadie puede oponerse a eso, porque es mi amigo Juan Requesens que hoy está en su casa, más allá de las matrices de opinión que se quieran generar. Los acuerdos son parte de las condiciones. Hay gente en el chavismo que está de acuerdo en buscar más acuerdos, pues bienvenidos”.

“El arma más fuerte de la democracia que queremos exista en el país es el voto. Pero se necesita que ese voto valga. Que una elección le sirva a Venezuela, y en eso dijimos que se necesita que venga una observación internacional. Nosotros no podemos seguir peleados con el planeta, los venezolanos somos amigos del mundo”.

Sobre lo conversado con los enviados especiales de la UE, Capriles dijo que “desde aquí agradezco a los dos altos representantes de la Unión Europa que vinieron a Venezuela. Ellos pidieron tiempo, porque es una cosa seria que nos conviene a todos. Si no hay reconocimiento de la AN, ¿cómo se va a tener acceso a los recursos que necesita el país?. Desde la UE dijeron que se necesita de 5 a 6 meses para poder venir de observadores internacionales”.

“Nosotros pedimos, exigimos que esta elección sea postergada, para que la elección le sirva a Venezuela. Nosotros queremos que la gente pueda ejercer su derecho, pero no hay las condiciones en este momento de pandemia. Nosotros creemos que hay que posponerla, para que haya la observación y de esa manera haya la aprobación. Si no posponen, no hay manera, no le sirve la elección a Venezuela”, advirtió.

Finalmente, el excandidato presidencial reiteró que “la gente no se debe dejar engañar, la destrucción viene antes de las sanciones. Se deben buscar soluciones. Seguiremos buscando acuerdos que los beneficien a todos ustedes. No creo en violencia, yo soy un constructor. Me encanta buscar una solución, y buscar soluciones no es ser traidor, ni colaboracionista. Siempre voy a estar del lado de la gente. No es votar o no votar, eso es un falso dilema. Esta semana ha habido lucha legítima de los venezolanos por una calidad de vida que tienen como derecho. Seguiremos peleando por las condiciones electorales”.

Vea a continuación el video completo íntegro de Henrique Capriles: