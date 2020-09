Henrique Capriles, excandidato a la presidencia, sostuvo una entrevista con el diario El País de España. En ella, afirmó que lleva más de un año pidiendo un cambio de estrategia dentro de la oposición porque la actual «se agotó». No obstante, señala que no se trata de que el plan «se lo den a Capriles».

«Lo que pasa es que hay mucho miedo y yo pongo la cara, asumo la responsabilidad, es lo que hacemos los líderes. No se trata de que Capriles tenga un cálculo político. Me atreví a decir lo que todo el mundo piensa. Habrá quien diga que los trapos sucios se lavan dentro de la casa. Llevo más de un año pidiendo una rectificación, un cambio de estrategia, un plan. No se trata de que se lo den a Capriles, se trata de que se lo presenten al país. Esto se agotó. Lo que se viene, si es que no lo hay, es un gran desesperanza y un desentendimiento con la política. La gente está obstinada con los políticos», precisa en la entrevista.

Sobre cuándo dejó de creer en la estrategia de la oposición que lidera Juan Guaidó, expresa que él ya ha cerrado el capítulo «de las diferencias».

«Creo que a partir del 30 de abril de 2019 [la fallida insurrección con algunos militares] nos vinimos en un tobogán; después vino la Operación Gedeón [la incursión paramilitar de mayo de este año] y después, el tiempo. Si Maduro sigue teniendo el control interno, no podemos seguir con la misma estrategia. La política se mueve, el mundo se mueve, ahí está el olfato del líder para revisar las estrategias. La unidad no es simplemente una foto. Si yo tengo que hablar con chinos, rusos, turcos o con los cubanos que a mí nunca me han querido, con cualquier persona que piense distinto a mí, incluso regímenes autoritarios, para parar la tragedia que vive Venezuela, yo lo voy a hacer. Ese es el trabajo de un político», apunta.

El exaspirante a la presidencia asevera que a él no le interesa la elección parlamentaria, «pero tenemos un problema, no podemos escurrir el bulto. A la Asamblea Nacional se le termina el periodo, no podemos autoprorrogarla, perderíamos la legitimidad. Los que nos hemos abrazado a la legitimidad que nos dio el Parlamento, ¿qué vamos a hacer si no? ¿Un Gobierno en el exilio? Hay que cambiar el juego, más allá de la elección, de ver cuántos diputados podemos tener, eso es secundario. Hay que evitar el totalitarismo. Sabemos qué va a decir Maduro, que la oposición no quiso participar. Tenemos que sacarlo de ahí. La política se mueve, lo peor es cuando crees que es estática».

Sobre si es viable la unidad en la oposición en este momento, puntualiza que él cree que la unidad, que es un medio, «si no tiene plan o estrategia, es poco útil para la gente. La unidad no es una foto de líderes, no es que varios partidos saquen un comunicado. La unidad es un medio para lograr cambios. Mi adversario no es Guaidó, mi pelea es contra Maduro, siempre lo ha sido. Si la unidad no tiene estrategia es intangible para la gente, termina siendo irrelevante».

