Sergio Requena, quien había sido despedido como trabajador de la CVG Carbonorca por postularse a diputado por la alianza del PCV con otros partidos, confirmó este martes que fue destituido por supuesto abandono de trabajo y afectación del proceso productivo, lo cual «es falso».

«Y digo falsa pues no existe informe alguno que sustente dicha causa de despido. Después de conversar por largo rato con el gerente de personal de la empresa, José Luis Herrera, acordamos que el día de hoy 15/09/2020, nos reuniríamos para seguir tratando el caso. Así hoy se me dio acceso a la parte administrativa de la empresa y se me comunicó verbalmente que la decisión de despedirme era firme. Y que una vez listos el informe y la notificación de despido, sería llamado para hacerme entrega de la última», indicó Requena en Twitter.

Ante esto, dijo que seguirá adelante con su candidatura dentro de la Alternativa Popular Revolucionaria, representada en la tarjeta del PCV, «y seguiremos en nuestra lucha por construir una sociedad más justa y amante de la paz».

«Seguiremos trabajando por dar una respuesta socialista a esta crisis, y seguiremos construyendo respuestas no convencionales para vencer la guerra no convencional impuesta por el imperio y su lacayos nacionales», manifestó.

Por último envió un mensaje a quienes les adversan en las parlamentarias: «Les invito a hacer una campaña electoral de altura, con prácticas que permitan dar continuidad al juego democrático, favoreciendo nuestro proceso participativo y protagónico en el entendido de que es el pueblo quien ha de decidir libremente».

