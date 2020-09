Para lograr salir del gobierno de Nicolás Maduro todas las opciones deben estar sobre la mesa pero deben ser opciones viables; y deben ser opciones decididas en unidad porque “juntos somos más fuertes y unidos somos invencibles y no porque suene cursi”.

Así lo consideró Brian Fincheltub, director de Asuntos Consulares de la Embajada/AN en EEUU, quien se refirió las posiciones asumidas por María Corina Machado y Henrique Capriles.

“Lo único que te puedo decir sobre Henrique es que es uno de los líderes que más admiro, quiero y respeto, al igual que estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos y yo espero que podamos ir a una ruta todos juntos”, agregó en una entrevista exclusiva con ND.

A continuación, nuestra entrevista:

Pregunta.- El pacto unitario propuesto por Juan Guaidó ha sido rechazado por Henrique Capriles, María Corina Machado y Antonio Ledezma. Pareciera que no va a haber unidad en la oposición y que la apuesta es a que cada quien desarrolle su propuesta y al final ver quién tiene la razón. ¿Qué cree usted?

Respuesta.- Ahora todo el mundo está dando sus opiniones y creo que todas deben ser tomadas en cuenta. Y creo que también hay que ver cómo podemos construir una ruta unitaria. Ese es el gran reto. Yo estoy convencido de que, si Dios quiere, tal como ha sido en el pasado, lo vamos a lograr.

-Creo que todas las propuestas que hay sobre la mesa, todos los caminos que se han dicho, son válidos. Sí creo que es muy importante, y esto sin ánimo de que nadie se sienta aludido porque quisiera ser agua y no leña al fuego, que hay que ser responsable con los planteamientos que se hagan para no seguir generando falsas expectativas a nuestra gente.Al final todos los planteamientos son válidos pero tienen que ser planteamientos posibles. No basta solamente con decir que queremos salir de la dictadura. Tenemos que decir cómo lo vamos a hacer.

-La alternativa de María Corina Machado es una decisión más de la comunidad internacional que de nosotros. Yo creo que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para salvar a Venezuela de la dictadura. Y si al final la comunidad internacional está dispuesta a seguir esa iniciativa porque no hay más opción, debemos apoyarla. Por supuesto que sí.

-Lo único que no podemos hacer es rendirnos. Es entregarle el país a la dictadura. Cualquier camino que sea evitar derramamiento de sangre, que pueda ser construido mediante la política y los venezolanos, sería mucho mejor, pero si no queda ninguna otra opción y la comunidad internacional está dispuesta a hacerlo, bueno, bienvenida sea.

División en la oposición

Consultamos a Fincheltub sobre la fuerte división dentro de la oposición, que de acuerdo a Jesús ‘Chúo’ Torrealba responde más a bien a a ‘personalismos’.

“Lo que creo es que juntos somos más fuertes y unidos somos invencibles y no es porque suene cursi. Yo creo que nadie tiene la fuerza para hacer nada solo. Tiene que ser en unidad y respeto las distintas posiciones de los distintos líderes. Cada quien tiene un punto y respetar la posición de los demás es el primer paso para lograr una ruta unida. Nadie aquí puede estar por encima de nadie y nadie es nadie para estar anulando al otro. Yo confío en que pesar de la turbulencia que estamos viviendo en este momento, y a pesar de los dimes y diretes, al final podamos llegar a un camino todos juntos”, señaló.

Recalcó, igualmente, que quienes son dirigentes deben ser cuidadosos con sus palabras y deben ser como ‘agua’ para el fuego y no ‘leña’.

“Yo me siento orgulloso de la lucha que hemos dado durante tantos años. Entiendo que la gente esté frustrada y no es para menos. Muchos de nosotros también lo estamos porque no es fácil luchar a pesar de tantos sacrificios y lamentablemente aún no haber llegado a la meta”, argumentó.

“Siempre hay que conversar”

Para el dirigente, el diálogo es una puerta que debe mantenerse abierta pero con condicoens, aclaró, con condiciones que hagan entender que será fructífero para el país.

Esto lo dijo porque en días pasados, el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, opinó que quien pueda dialogar con el ‘diablo’ para obtener soluciones tempranas, será quien se gane a la mayoría. Su afirmación fue en clara referencia al excandidato presidencial Henrique Capriles y el diputado Stalin González.

“Yo lo que creo es que nadie puede solo. Estoy convencido de que nosotros podemos lograr una ruta unidos. Sobre el tema de negociar, así sea con el diablo, creo que nosotros hemos sido muy claros en cuáles son las condiciones mínimas que se necesitan para ir a una elección. La comunidad internacional también ha sido muy clara y dentro de eso todo y fuera de eso nada”, señaló.

“Siempre hay que conversar. Siempre, de este lado. Los que no quieren acuerdo son quienes están en el régimen, que no quieren que el país salga adelante. Ahora, si la vía para que pueda existir algún acuerdo es conversando, es una puerta que nunca podemos cerrar. Todos los tableros están sobre la mesa y el tablero que mejor salga es con el que debe ir la unidad. Hay que dejar la puerta abierta para que puedan existir unas elecciones libres, justas y transparentes, con garantías mínimas; hay que dejar la puerta abierta para que pueda existir un acuerdo internacional con todos los países del hemisferio, pero en lo que tenemos que estar muy claros es que uno no puede querer construir algo anulando al otro”, añadió.

Y en torno a Capriles, quien ha recibido duras críticas de una parte de la oposición por alentar a participar en las elecciones parlamentarias de diciembre, le consultamos su postura a Fincheltub y solo se limitó a recalcar su opinión de ser ‘agua’ y no ‘leña’ para el fuego.

“Yo creo que en este momento tenemos que ser como agua para el fuego, de manera tal que lo único que te puedo decir sobre Henrique (Capriles) es que es uno de los líderes que más admiro, quiero y respeto, al igual que estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos y yo espero que podamos ir a una ruta todos juntos”.

Y argumentó su posición con que “cualquier cosa que pueda decir en este momento, lejos de ayudar a que esa ruta pueda ser posible, sería todo lo contrario. Sería parte de esos dimes y diretes y creo que la labor y la posición que quiero jugar es ser un gran constructor de la unidad”.

Posición de la administración Trump

P.- Recientemente Elliot Abrams y James Story reiteraron su apoyo a Guaidó y, en el caso de Abrams, aseguró que el Plan B de MCM no era sensato. Dado su conocimiento de la realidad estadounidense, ¿cree que esto es así?

R.- Lo que creo es que no podemos quedarnos de brazos cruzados y decirle a la comunidad internacional que estamos esperando que nos vengan a rescatar. Yo creo que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos y por supuesto pedirle a la comunidad internacional el apoyo que, al final, hoy es una de las pocas cosas que tenemos en la balanza del poder real y por lo cual el régimen no ha terminado de tener el control total del territorio.

-Una cosa es tener el apoyo de la comunidad internacional y otra cosa es decir o pretender decirle a ella cómo debe actuar. Ahí debemos preocuparnos por lo que está en nuestras manos, lo que depende exclusivamente de nosotros.

-Lo que ha dicho MCM es una propuesta que no depende de nosotros. No somos nosotros quienes pueden decirle al Ejército de EEUU o de Colombia que venga y hagan algo. Eso escapa de nuestras manos.

P.- Pero existe la posibilidad de hacer más, como en en la Asamblea Nacional, que puede solicitar esa ayuda en base al artículo 187-11 de la Constitución. ¿Eso sigue sobre la mesa?

R.- Sí está sobre la mesa el tema de la 187-11. Un ejemplo es el TIAR, que es la herramienta a nivel nacional e internacional que establece la cooperación entre países incluso si fuese necesario que vengan a apoyarnos en Venezuela.

-Cuando me refiero a que hay que ser muy responsables, es una ilusión pensar que por aprobar un artículo eso va a pasar. En parte, va mucho más allá de eso y no podemos estar simplemente aprobando cosas para que al final no pase nada porque eso contribuye a desesperanzar a la gente.

P.- Pero, ¿será que hay desconfianza en el apoyo de la comunidad internacional a Guaidó y la AN?

R.- En lo absoluto. La comunidad internacional lo apoya. Quien sabe y ha leído la historia de procesos internacionales, para que eso suceda se necesita mucho más que un artículo. Ya hoy existe el marco legal para que eso pase. Al final las conversaciones de alto nivel no son públicas, por eso, con todo respeto, debemos tener mucho cuidado en no generar expectativas en la gente que no son así. Es falso decir que, porque no se ha aprobado ese artículo, eso no ha pasado, porque precisamente por eso está el TIAR.

-De manera tal, se necesita que la comunidad internacional así lo decida y eso no está en manos de los venezolanos. En manos de los venezolanos está solicitar la ayuda, ya está solicitada y el marco legal. Y sin embargo no sería justo no poner sobre la mesa todo lo que ha sucedido este año, que es algo que ningún país esperaba y que ha cambiado muchísimo la dinámica de las cosas.Eso es una realidad.

El inmediatismo

P.- En una entrevista con nosotros, Ramón Guillermo Aveledo aseguró que uno de los problemas de la oposición era transmitir la idea de que la solución a la crisis es inminente cuando se debe admitir que el problema es complejo. ¿Usted cree que la oposición ha pecado de eso, de anunciar que la solución ‘viene ya’, que está ‘a la vuelta de la esquina’? ¿No cree que la oposición debería hablarle más claro a los venezolanos?

R.- Siento que sin duda uno de los errores que hemos cometido como unidad es querer muchas veces el inmediatismo. Sin embargo, son más de 20 años de lucha y todo el mundo quisiera que esto tuviera un fin lo más rápido posible. Todo el mundo hubiese querido que esto hubiera durado menos.

-El gobierno interino no puede ser un fin en sí mismo. El gobierno interino tiene que ser una vía para el fin de la dictadura. Yo creo que todo el mundo pensaba, incluyendo la comunidad internacional, nosotros, que esto no iba a durar tanto.

Lamentablemente ha durado más de lo que pensábamos y creo que por eso también han surgido complicaciones que hoy uno puede ver como obvias pero que no se veían hace un año porque pensábamos que esta pesadilla se acababa.

-También ha habido muchos desacuerdos y problemas, pero han surgido muchas cosas, incluyendo el tema del Covid-19 que ha cambiado la dinámica en Venezuela y en otras partes del mundo.

@jherreraprensa