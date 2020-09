El canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, informó este viernes que el Ministerio de Exteriores de Brasil le comunicó que le han suspendido credenciales y carnets al personal madurista en ese país, hecho -dijo- motivado por visita de Mike Pompeo, pese a que hace días ya habían declarado personas no gratas al cuerpo diplomático chavista.

«La Cancillería de Brasil nos envió hoy nota diplomática para suspender credenciales y carnets de nuestro personal y prohíben la circulación de los vehículos de nuestra Embajada y Consulados. Algo tenían que reportarle hoy a su jefe Mike Pompeo. Subordinación total», escribió Arreaza en Twitter.

Pompeo se encuentra en una gira por cuatro naciones sudamericanas para presionar la salida de Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo por EEUU.

En su llegada hoy a Guyana, Pompeo reafirmó que el mandatario chavista debe abandonar el poder.

Hace días, Brasil declaró personas no gratas a los funcionarios de Maduro en su territorio. No obstante, detallaron que estos no iban a ser expulsados.