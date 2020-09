El excandidato presidencial, Javier Bertucci, expresó este martes que es una “falta de respeto” que la misión diplomática de la UE enviada por Josep Borrell “no se ha reunido” con nadie de la oposición, según informó la periodista Esther Yáñez.

“Javier Bertucci acaba de decir en Unión Radio que la misión diplomática enviada por Josep Borrell no se ha reunido con nadie de la oposición, solo con el gobierno de Nicolás Maduro. No tiene detalles de los acuerdos de la reunión. Asegura que es un tema hermético. ‘Con varios sectores del alto gobierno tocaron el tema de posponer las elecciones y les pidieron condiciones. No sabemos de qué fecha hablaron ni qué condiciones pidieron’, dijo Bertucci”, posteó Yáñez en su cuenta Twitter.

Según la comunicadora, el presidente de El Cambio sostuvo que “nos ha parecido una falta de respeto que venga una gente de otros países y no se reúna con la oposición que ha decidido participar de las elecciones. Nosotros somos los que estamos negociando. Es humillante para la clase política de un país y para un pueblo. ¿Cómo vienen aquí a pedir condiciones para unas elecciones y no te reúnes con los partidos que van a participar en esas elecciones”.

“Según Efe Noticias, la misión diplomática de la UE en Caracas, pidió a las partes que se impliquen en un “diálogo a largo plazo” más allá del 6D. La primera reunión en Venezuela habría tenido lugar con Juan Guaidó y “más del 70% de las reuniones fueron con grupos de oposición y de la sociedad civil. La UE es el único interlocutor que puede hablar con todas las partes en Venezuela con credibilidad” agregaron las fuentes diplomáticas a Efe. No hay información sobre posible aplazamiento elecciones o acuerdos de condiciones”, agregó Yáñez.

La periodista finalmente destaca que según Tal Cuál Digital, la misión diplomática enviada por Josep Borrell a Caracas también se habría reunido con Henrique Capriles, “que por cierto no ha vuelto a realizar ninguna intervención pública ni a dar entrevistas. Es incierta su participación en los comicios”.

