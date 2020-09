El excandidato presidencial, Javier Bertucci, aseguró este jueves que si activan un referendo revocatorio, Nicolás Maduro estaría dispuesto a «dejárselo a hacer», palabras que le habría dicho el mandatario chavista tras varias negociaciones con la mesa de diálogo, pese a que el oficialismo ha insistido que las presidenciales tocan en 2025, cuando acabe el mandato actual.

«Maduro respeta hasta donde yo se una salida constitucional. Maduro nos lo ha dicho en las últimas reuniones: «Si ustedes me activan un revocatorio yo me lo dejo hacer»», afirmó Bertucci en Vladimir a la Carta.

Ante este escenario, señaló que van a enfrentarse a un revocatorio «que seguramente va a ser la base de la negociación de la administración que gane el 3 de noviembre en EEUU y sale el gobierno, pero entonces con la AN y gobernaciones de ellos. Necesitamos ganar la AN».

Consideró que Maduro ha sido brillante «en eso de conservar el poder, pero sería una estupidez que pretenda quedarse hasta el 2025… Algunos dijeron y creyeron que Maduro es bruto y no manda. Se equivocaron. Maduro no es bruto y sí tiene mando».

Además agrega que una negociación con EEUU debe tener como base la convocatoria del revocatorio.

«Yo recomiendo que el revocatorio sea la base de la negociación y planteemos una ruta donde se flexibilicen las sanciones, donde podamos ver aunque sea un poquito de luz en el túnel y podamos llegar al revocatorio sin que el pueblo muera», planteó.

Se separa de la mesa de diálogo

Por otro lado, Bertucci adelantó que se levantará de la mesa de diálogo nacional debido a que «ya logró su objetivo» ,y que ahora las negociaciones deben darse en el Parlamento, pese a que aún faltan 3 meses para saber si podrá convertirse en diputado.

«Es mi opinión. Soy uno de los que conforma la mesa de diálogo nacional, pero creo que ahí no hay más nada que podamos seguir haciendo. Debemos concentrar el trabajo de negociación y discusiones en el parlamento. Bueno, ya yo no tengo nada qué hacer ahí ya. Creo que oficialmente la semana que viene anuncio que me levanto «, anunció Bertucci.

Afirmó que dicha mesa logró liberar 100 presos políticos y Capriles 95, pero que de igual forma «debe desaparecer». «Hicimos lo que teníamos que hacer. Lo más importante es que 195 personas fueron liberadas y hoy están con sus familias», puntualizó el pastor evangélico.