El cardenal Baltazar Porras instó a la población a no «cruzarse de manos y abstenerse», en referencia a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, las cuales han sido rechazadas por el grueso de la oposición y la comunidad internacional, por considerar que no cumple con los requisitos mínimos para ser libres e imparciales.

No obstante, no llamó a votar en las mismas, sino a dejar en evidencia las condiciones del proceso.

“El problema no es votar y no votar, lo que es obligatorio de parte nuestra no es cruzarse de manos y abstenerse. Participar no significa ir a votar, la importancia de participar es poner en evidencia si dan o no las condiciones de un proceso como deben ser. Y esto está quedando claro”, argumentó quien funge como Arzobispo de Caracas.

Asimismo, llamó a ambos bandos a «actuar en función de la gente y no de intereses políticos», recordando la grave crisis por la que pasa el país, que tiene el salario mínimo más bajo de la región y existen fallas recurrentes en los servicios públicos.

Para la autoridad eclesiástica los políticos deben abocarse a la solución de los problemas que afectan a la población, más allá de su filiación política.