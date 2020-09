La abogada y coordinadora del Centro de derechos humanos de la UCAB, Marianna Romero explicó este martes que el próximo 23 de septiembre, Michelle Bachelet actualizará el informe sobre la violación de ddhh en Venezuela y destacó que es primordial que siga alzando la voz para que Maduro cumpla con las recomendaciones de la ONU en esta materia.

Este lunes, la alta comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, instó al gobierno de Nicolás Maduro a que siga liberando a los presos políticos. Así lo pidió durante la actualización de los derechos humanos en el país ante la 45° sesión del Consejo de DDHH, en Ginebra. “Hago un llamado para que el gobierno continúe con las liberaciones de quienes han sido detenidos arbitrariamente”, dijo con motivo del indulto a 110 presos políticos y parlamentarios.

Al respecto, Romero expresó que Bachellet busca avanzar en temas relacionados al fortalecimiento, cooperación y asistencia técnica de los ddhh en el país y resaltó los avances que ha hecho su oficina en Venezuela durante el último año: visitas a cárceles, centros de detención preventiva y registro de violación a ddhh.

Recordó que el 23 de septiembre, Bachelete presentará una actualización oral sobre la actual situación de violación de ddhh y subrayó «ayer manifestó que uno de los logros más importantes ha sido la renovación del acuerdo de asistencia técnica del Estado venezolano y sus oficinas; y esto triplicará la práctica de su equipo y se aplicará mayor insistencia para que Maduro cumpla con las más de 23 solicitudes que ha hecho la oficina de la ONU».

«El hecho de que se mantenga la presencia de Bachelet es muy importante, sobre todo para las víctimas que necesitan que se combata la impunidad. No es suficiente el compromiso con palabras sino que se demuestre con hechos. No basta con tratar de lavarse la cara y decir que Venezuela es un país que coopera, cuando todos sabemos que no hgay voluntad política real de garantizar estos derechos», enfatizó.

Asimismo, refirió a que es importante que otros mecanismos vengan y constaten la violación de ddhh y que cese la política represiva que existe desde hace varios años.