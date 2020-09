El enviado especial de EEUU para Venezuela, Elliot Abrams refirió este lunes a María Corina Machado y la aplicación de un plan B para salir de Maduro: la «Operación de Paz Estabilidad». Expresó que esta no es una respuesta sana a lo que quieren los venezolanos y que Machado vive en un realismo mágico.

“María Corina es libre de decir lo que quiera. Vive en un realismo mágico y está haciendo un llamado a un plan B, no creo que eso sea una respuesta sensata a lo que la gente necesita. Hay que empezar desde las bases con los venezolanos”, afirmó Abrams en una entrevista transmitida por NTN24, anoche.

Destacó que la comunidad internacional sigue apoyando a la oposición pero esta debe organizar una estrategia para impulsar un cambio político en el país y mantener la unidad. «La tarea es muy dura. Muchos países alrededor del mundo han enfrentado situación similar a la de Venezuela. El consejo que le puedo dar es que traten de mantener a la oposición unida. Sepan que las democracias del mundo no van a titubear para darles apoyo».

A la vez que subrayó que EEUU no busca imponer una fórmula a seguir, «por lo que era tarea de los mismos dirigentes políticos alcanzar acuerdos y estructurar un plan de acción de cara a los próximos meses y concretamente a las elecciones parlamentarias».

Abrams reiteró que el mundo no reconocerá las parlamentarias ni otro proceso electoral que no tenga garantías mínimas y alegó: Lo que tenemos que hacer es escuchar al Grupo de Lima y al Grupo Internacional de Contacto. Es obvio que esto no es una elección libre y por eso hay que demostrar que ninguna democracia la va a reconocer. La oposición está debatiendo sobre qué hacer. Esa es una decisión que los líderes políticos necesitan tomar. No estamos tratando de imponer una fórmula.

Este fin de semana, María Corina Machado tras reunirse con Guaidó hizo pública una carta en la que reclama que no se ha cumplido el cese de la usurpación y dijo que dirigentes opositores deben «soltar las amarras» de los infiltrados de las mafias.