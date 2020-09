Abdala Makled denunció este sábado en la noche, a través de un video que hizo publico la periodista Mildred Manrique, que el Sebín no lo libera a pesar de tener dos boletas de excarcelación desde hace año y medio, y tras cumplir su condena.

Makled aparece sentado y en sus manos tiene un papel. Con pelo negro largo y barba también larga, y vestido con una franela gris y shorts verdes, comienza a hablar:

«Muy buenas noches. Hoy es 19 de septiembre de 2020. Soy Abdala Makled. Estoy preso desde hace 12 años. Fuí a un juicio. Me condenaron a seis años y seis meses. Me ratificaron mi pena y hace un año y medio me llegó mi boleta (de excarcelación)».

«Señor presidente Nicolás Maduro: como usted dice que no tiene conocimiento en el Sebín, que me tiene desde año y medio bajo cautiverio. Me han llegado dos boletas de libertad plena y no me han querido liberar. Señor fiscal general, por favor le pido con todo respeto, que se aboque a esto porque estoy muy mal de salud y no me quiere liberar el Sebín desde hace año y medio. Tengo mi boleta de libertad plena. Aquí está la boleta» – mostrándola. «Y», levantando la pierna derecha, remata: «me tienen con grillete».