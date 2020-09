El politólogo Nícmer Evans fue liberado la tarde de este martes tras el indulto que le dio Nicolás Maduro ayer. A su salida de la Dgcim afirmó que no iba a participar en las elecciones de diciembre.

“No voy a participar en las elecciones parlamentarias del 6D, esa es una posición absolutamente personal e individual, nadie ha forzado el hecho de que yo tenga que participar o no y mi postura es que yo no voy a participar”, dijo Evans a periodistas.

Señaló también que es “importante ratificar y dar un mensaje al país de unidad”.

“Necesitamos unirnos, la unión política de todos los factores vengan de donde vengan, es importante para poder destrabar todo el juego que existe en este momento en Venezuela que debe orientarnos hacia la reconstrucción de un estado de derecho”, señaló.

Ayer, Maduro decretó un indulto para 110 personas vinculadas a la oposición. Entre ellas varios diputados y dirigentes políticos.

Evans salió de la cárcel tras 50 días detenido.

Excarcelado Nicmer Evans quien se encontraba detenido en la sede de la Dgcim. Lo dejaron frente al Centro Comercial Boleíta. pic.twitter.com/EmtgfuObR8 — Osmary Hernandez (@osmarycnn) September 1, 2020

#1Sep #Indultos

Nicmer Evans: “No participaré en elecciones parlamentarias” Tras indulto presidencial y 50 días detenido en la DGCIM pic.twitter.com/AbP5he7FH9

@johanalvarezr — Reporte Ya (@ReporteYa) September 1, 2020