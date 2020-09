El asesor estratégico de Juan Guaidó fue liberado este martes, estaba detenido en la sede de la Dgcim, Boleíta desde el mes de abril.

VPI transmitió en vivo la liberación de Quijada, fue recibido por dirigentes y por su abogado Joel García.

Faltan por ser liberados Sergio Termini y Nicmer Evans.

«Finalmente salgo como un hombre aún más formado en las exigencias de la vida y no queda más que trabajar. No fui torturado no me encuentro bajo ningún daño físico, es confuso estar detenido sin saber por qué pero debe soportarse con templanza. Estaba recluido con otras personas en una celda», expresó a la prensa.

«El desarrollo de hechos positivos porque se esta haciendo justicia a quienes fueron privados de libertad», agregó. «Esperemos que no haya más presos políticos, no tengo nada que decirle a Nicolás Maduro».

Más temprano, el abogado y director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero informó que a las 10:00 a.m., aún no habían sido liberados los privados que recibieron el indulto de Maduro. A las 9:30 a.m. transmitió en vivo en Twitter e indicó que aún no habían sido liberados los presos políticos del Dgcim, Boleíta.

«Estamos llegando al Dgcim (Boleíta) son las 8:20 a.m. esperando la liberación de tres presos políticos incluyendo a Nicmer Evans», expresó en un video que publicó más temprano en la red social. Destacó que en Ramo Verde, Los Teques, tampoco han liberado, a esta hora, a los 12 presos políticos que fueron indultados.

El periodista de Punto de Corte, Johan Álvarez informó la noche de este lunes que Nicmer Evans no fue liberado al igual que Renzo Prieto o Gilbert Caro, porque las boletas de excarcelación no fueron trasladadas hasta la Dgcim y que «esperan que lo liberen este martes».