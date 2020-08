El presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), José Antonio Colina, lanzó este jueves un ultimátum de su organización a Juan Guaidó y el gobierno interino: Si no proponen un mecanismo creíble para lograr el cese de la usurpación y un gobierno de transición en los próximos meses, no reconocerán a Guaidó ni a la actual Asamblea Nacional más allá del 5 de enero de 2021.

“Tienen básicamente dos años en el ejercicio del cargo del presidente interino y no se han obtenido los resultados reales. Lo que se han visto son escándalos como el cucutazo y monómeros. (Por eso) no tenemos que reconocer a alguien que no ha sido efectivo a la hora de enfrentar a la tiranía que fue el mandato que se le dio”.

En declaraciones ofrecidas a ND para explicar su posición, Colina agregó: “Para nosotros es hasta el 5 de enero para buscar un mecanismo que pueda llevar una transición en Venezuela. Si no lo consiguen, simple y llanamente no vamos a reconocer a Guaidó y la AN porque lo que no podemos permitir es que aquí también la oposición se convierta en una tiranía que usurpa funciones a la fuerza”.

A continuación nuestra entrevista:

P.- ¿Por qué no reconocerán a Juan Guaidó ni a la AN?

R.- Primero que nada, en la Constitución no está establecido que la Asamblea Nacional pueda extender sus funciones simplemente porque no haya un proceso electoral que sea confiable para todos los venezolanos.

-Cuando vamos al ejercicio del desempeño de la AN como tal y la presidencia interina, hemos visto que, a pesar del apoyo de 60 naciones y el apoyo de EEUU, ha habido una cantidad de errores y se han tomado una cantidad de decisiones erróneas, básicamente ilegítimas.

-Basado en eso y en que tienen básicamente dos años en el ejercicio del cargo del presidente interino y no se han obtenido los resultados reales. Lo que se han visto son escándalos como el cucutazo y monómeros. (Por eso) no tenemos que reconocer a alguien que no ha sido efectivo a la hora de enfrentar a la tiranía que fue el mandato que se le dio.

-Si se vence el período el 5E, pues a partir de ese momento no hay autoridad legítima en Venezuela. En este momento la única autoridad legítima es la AN, pero nosotros a partir del 5E no la vamos a reconocer. Venezuela será un territorio anárquico y todos estarán usurpando funciones. Ya Maduro está usurpando funciones desde hace rato. Así lo hemos manifestado y no lo reconocemos como presidente. A partir del 5E a la AN y a Guaidó tampoco.

-En Venezuela no hay autoridad para nosotros. Es un territorio sin ley, en el cual, cualquiera que tome una acción contundente y que realmente vaya en beneficio de los venezolanos tendrá nuestro reconocimiento. Pero no vamos a reconocer absolutamente a nadie. Ni a Guaidó, ni a Maduro y a quien salga de esa Asamblea, ni a la ANC. Para nosotros no habrá autoridades en Venezuela. Aunque los EEUU tome la decisión de seguir reconociéndolo, nosotros no lo vamos a hacer porque de acción, de hecho y de derecho no es legítimo porque no está ejerciendo las funciones que hayan dado resultados positivos.

P.- ¿Resultados positivos? ¿A qué se refiere?

R.- Cuando digo resultados positivos no solo me refiero a la salida de Maduro. Por ejemplo, nosotros como organización hemos pedido en retiradas oportunidades que se nos rinda una contraloría de cómo han recibido los recursos, en qué los han gastado y no hemos obtenido respuesta. Nosotros hemos pedido como organización que se nos informe cómo se ha distribuido la ayuda humanitaria, a quién le ha llegado, a quién se puede recurrir los venezolanos que están en Perú, Colombia, y nunca se nos ha respondido.

-Nosotros tenemos suficientes argumentos para desconocer a un gobierno que a todas luces no ha sido ni cumplido con el rol elemental, que es luchar contra la tiranía hasta sacarla, ni en informar a los ciudadanos que está haciendo. Por eso no vamos a reconocerlo.

-Todavía, a pesar de que no nos ha respondido, de que no nos ha escuchado y no ha hecho lo correcto, lo seguimos reconociendo como presidente porque no se le ha vencido el período. Para nosotros es hasta el 5 de enero para buscar un mecanismo que pueda llevar una transición en Venezuela. Si no lo consigue, simple y llanamente, no lo vamos a reconocer porque lo que no podemos permitir es que aquí también la oposición se convierta en una tiranía que usurpa funciones a la fuerza.

“Me he ido distanciando”

Colina, de 46 años y residente en el estado de Florida, remarcó que si bien apoyó a Guaidó en un principio se ha ido distanciando con el paso del tiempo y el desempeño que ya criticó.

“No he visto los resultados positivos en la acción de una presidencia interina y si esto llega hasta el 5 de enero, no tengo por qué seguir reconociéndolo. Tienen hasta el 5 para hacer algo”, sentenció.

Y enfatizó que si llegaran a hacer algo para salir del gobierno y dirigir una transición que derive en la democracia en Venezuela, “por supuesto que los vamos a apoyar”, aun cuando (ellos) vean a Veppex de enemiga, “porque lo que queremos es que se hagan bien las cosas, de forma correcta, que el país vaya en un buen camino”.

“A mí no me interesa que me den un cargo, que me den plata o reconocimiento. A mí lo que me interesa es que se hagan las cosas bien para poder regresar a Venezuela”, increpó.

“Ven en Veppex a un enemigo”

A juicio de Colina, el gobierno interino y la oposición en pleno ven a la organización que él representa como enemiga y no aliada. En principio, dice, “porque nosotros no estamos para hacerles lobby ni para alabar a nadie”.

“Nosotros estamos para que el gobierno escuche lo que hemos propuesto y para que tome las sugerencias en base a lo que estamos viviendo”, apuntó.

Así las cosas, señala: “Ellos ven en Veppex un enemigo, porque siempre hemos estado cuestionando las decisiones que toman y pidiendo que se tomen ciertas acciones que ellos simplemente han ignorado. No se ha recibido ninguna respuesta por parte de ellos”.

Y además, reveló que en reuniones privadas de la oposición y hasta en chats internos, “sobre todo de Voluntad Popular”, ellos califican a Veppex como una organización no aliada, “y cuando no me responden como organización, obviamente ese silencio demuestra claramente que no tienen ninguna intención de escuchar ni interactuar con nosotros como organización ni como venezolanos que estamos en el exilio”.

P.- ¿Apoyarían a cualquiera que tome acciones para salir de Maduro o bien que necesite de Veppex?

R.- Apoyaríamos a todos quienes tomen acciones contundentes en Venezuela siempre y cuando no sea chavista.

-Por lo general, cuando la gente sale del país y necesita ayuda, nosotros lo vamos a hacer siempre y cuando no haya tenido un pasado chavista. Si tiene un pasado chavista no lo vamos a ayudar. Yo no soy hipócrita con eso. He ayudado a gente que es de Voluntad Popular, que es de Primero Justica, no tengo problema con eso. Si tengo los recursos para ayudarlos, lo hago; cuando eres exiliado ya la cosa cambia, siempre y cuando no hayas sido chavista.

-Aquí hemos visto que se han dado como $600 millones para la ayuda humanitaria y se han entregado a ONGs para que ayuden a la gente. Nosotros como organización no sabemos cuáles son para referirlas a las personas que necesitan ayuda. Yo no manejo dinero. Esta organización se mantiene con lo que nosotros aportamos internamente. No tenemos recursos para ayudar a una cantidad de gente.

-El venezolano que está en el exilio, que no es enchufado, está pasando mucho trabajo porque no tienen a quién recurrir.

P.- ¿Y si se trata de un chavista disidente o alguien que apoyó a Chávez pero no apoya a Maduro?

R.- Yo no creo en chavistas arrepentidos. No creo en ningún chavista de esos porque tuvieron la oportunidad de hacerlo bien y no lo hicieron. Yo creo que lo que están buscando es volver a tener poder para seguir robando y corrompiéndose como lo hicieron en el pasado.

@jherreraprensa.