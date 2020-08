El embajador/AN en EEUU, Carlos Vecchio, se refirió este lunes al proceso de extradición del empresario colombiano Álex Saab, detenido en Cabo Verde. A su juicio, se han dado los pasos correctos para que se materialice.

“Si hacemos un recuento de lo que ha ocurrido, se han dado los pasos concretos y legales para tramitar la extradición de Álex Saab y tenemos señales que indican que va por buen camino. Los tres recursos para liberarlo, han sido negados. El procurador general de Cabo Verde, que cumple órdenes del Ejecutivo, presentó dentro del expediente su conformidad para que se materialice la extradición, hay una posición del gobierno y ya se han dado los pasos legales, de manera que, lo que yo veo, son los pasos correctos para que esa extradición pueda materializarse en el poco tiempo”, dijo Vecchio.

Sobre la participación de la administración de Juan Guaidó en este tema, solo se limitó a decir que se han hecho coordinaciones pertinentes y que “hay cosas que no se gritan”.

“Esto hay que hacerlo de manera inteligente, estratégica y no hacer nada que perjudique la extradición. Nosotros hemos hecho las coordinaciones que hay que hacer, hay cosas que no se gritan, que no se dicen, que no se hablan. Esto hay que hacerlo responsablemente”, apuntó, entrevistado en Al Día con Sergio, por VPITv.

TPS para venezolanos

Por su parte, el diplomático habló sobre un estatus legal para los venezolanos radicados en EEUU. Según él, en este momento se hace necesaria una medida migratoria que apoye a los connacionales.

“La crisis actual hace necesaria esa medida para que los venezolanos puedan enfrentar más la crisis”, aseguró.

“Un TPS, o cualquier mecanismo migratorio. El estatus legal, que dé permiso de trabajo y que no sean deportados. He venido trabajando esto. Yo lo he tratado de llevar de una manera bipartidista, que haya consenso. Es el motivo nuestro. Todo eso suma. Hoy están dadas las condiciones para darles ese alivio a los venezolanos”, aseguró.

Y también aprovechó para referirse a los venezolanos detenidos por motivos migratorios que ya han sido liberados. Contó 817 connacionales libres y enfatizó que “parte del esfuerzo ha sido trabajar con las autoridades, el ICE, hemos visitado centros de reclusión”.

“La pandemia nos cambió el ritmo. Seguimos trabajando, haciendo llamadas directas a centros de retención, hablando con los presos directamente y presionar por la salida. Ese esfuerzo colectivo nos ha llevado a la liberación de éstos”, indicó.

Venezolanos varados

Sobre los venezolanos varados en EEUU, Vecchio señaló que son al menos 1.000 y que hay un correo dispuesto desde la embajada donde se mantienen en contacto directo con los connacionales varados.

“Hay una medida para solucionar eso, que abran el espacio aéreo a los venezolanos. El problema fue que Nicolás Maduro decidió cerrarlo. Ningún país lo ha hecho a sus connacionales, todos han permitido la repatriación”, criticó