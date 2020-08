Militantes del movimiento Tupamaros están apostados a las afueras del TSJ/ANC, en la avenida Baralt, protestando por la autonomía de su partido que hace dos días fue intervenido por ese órgano judicial.

Así quedó evidenciado en un video que compartió en su cuenta de Twitter la periodista Dayana Krays, donde se ve a los militantes ondeando sus banderas, con los rostros tapados y exigiendo “respeto a la autonomía de Tupamaros”.

El 18 de agosto, la sala constitucional del TSJ/ANC decidió intervenir la junta administrativa de Tupamaros, partido que en un principio apoyó al chavismo.

La nueva junta estará presidida por William Benavides “para que adelante el proceso de reestructuración necesario”, según sentencia 0119 redactada por el magistrado Arcadio Delgado.

Ante eso, el movimiento aseguró que no iban a reconocer la decisión del tribunal y aseguraron que no iban a aceptar que impusieran autoridades que no habían nacido en la organización.

El mes pasado, el líder de ese movimiento, José Pinto, fue apresado luego de que fuera acusado de haber asesinado a un joven que trabaja para él en el estado Vargas.

Tupamaros en el TSJ buscando "justicia" porque les quitaron el partido después de tanto apoyar al chavismo. Foto: @mgutierrezphoto pic.twitter.com/eDrjrfMfGB — Fernando Tineo 🇻🇪 (@fertineo) August 20, 2020