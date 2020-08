La abogada Theresly Malavé informó este miércoles que acudió a la Fiscalía para pedir atención médica para los presos políticos Erasmo Bolívar y Vasco Da Costa, quienes presentan síntomas asociados al coronavirus.

“Hoy acudimos a Fiscalía denunciando violación d los DDHH de Erasmo Bolívar y Vasco Da Costa, pidiendo, lo básico, atención médica”, posteó Malavé en su cuenta oficial Twitter.

La jurista reiteró que “corresponde al Tte Cnel (GN) Ramón Castro, preservar derecho a la salud de los detenidos bajo su custodia”.

“Estamos reportando el caso de Erasmo Bolívar, pero no estamos diciendo que el resto no esté contagiado. No les han hecho la prueba, no se ha determinado si es coronavirus o no, pero presenta la sintomatología asociada al virus. Decimos que son síntomas asociados al coronavirus porque presenta fiebre, vómito, dolor de garganta y no está respirando”, expresó Malavé horas antes, según la cuenta Twitter de Voluntad Popular.

Bolívar fue condenado a 30 años de prisión por los hechos del 11 de abril de 2002, pena de la cual ha cumplido 17 años en la cárcel militar de Ramo Verde, según Malavé.

Mientras que la cuenta Twitter DDHH Vente Venezuela señaló que “la hermana del preso político Vasco Da Costa, Ana María Da Costa denuncia que su hermano está presentando cefalea, dolor de cuerpo, tos y fiebre. Cada día empeora y no lo han llevado a ningún centro médico. Es necesario resaltar que Vasco Da Costa tiene 61 años, sufre de diabetes e hipertensión, tuvo cáncer y una celulitis producto de las condiciones de reclusión y tortura”.

