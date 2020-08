La abogada defensora de DDHH, Tamara Suju, aseguró este martes que el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, tiene una semana entubado en el Hospitalito (Fuerte Tiuna) y no puede hablar, de acuerdo a información que ella maneja.

Y en el mismo mensaje que posteó en Twitter, indicó que el cuestionado diputado Timoteo Zambrano estaría hospitalizado con Covid-19.

“Se suma a larga lista d personajes y militares contagiados”, apuntó.

Ayer fue noticia que Cabello había aparecido en VTV hablando por teléfono con Nicolás Maduro, pero lo hizo con una voz irreconocible. Aseguró que estaba ansioso por “volver a la batalla”.

“Aquí estoy a la orden de usted presidente. Como lo estuve desde el 8 de diciembre de 2012, no tengo ninguna duda que los que andan pregonando divisionismo, la conciencia del pueblo le va a pasar por encima”, señaló Cabello en la llamada por VTV.

Luego de eso y tras haber empezado un cuestionamiento sobre la veracidad de la voz de Cabello, el mismo Maduro llamó “imbéciles” a quienes aseguraban que no era el líder chavista al habla.

“Tú eres un hombre humilde, termina de recuperarte poco a poco Diosdado. Eres un hombre humilde. Estamos plenamente de acuerdo con el tema de la AN Diosdado, donde vamos con la unidad. Ya los escuálidos andan diciendo que ique el que está hablando no es Diosdado, ¿quién es entonces? ¿Guaidó?, ¿Leopoldo López? no sean imbéciles. Cuando empezó a hablar Diosdado el sonido no era bueno, hay feedback. Me alegra que el tratamiento lo puso por la goma, viene con el mazo fino. Recupérate poco a poco. Vamos a recuperar la AN para ponerla al servicio del país”, dijo Maduro.

Y también hubo respuesta por parte de Mario Silva, quien también insultó y llamó idiotas a quienes no creen que la voz de Diosdado era la que salió ayer en VTV.

“Para los idiotas que están pregonando que Diosdado no es el que está hablando con el presidente: Consulten cuáles son los efectos del Covid-19 en todos los órganos del cuerpo, incluyendo las cuerdas vocales. Tremenda batalla ha estado dando Diosdado”, escribió en Twitter Silva.