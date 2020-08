El diputado Richard Blanco (ABP – Caracas) exigió este domingo respuesta de Juan Guaidó sobre por qué no actúa para «cesar la usurpación de Nicolás Maduro en el poder».

“¿Entienden (ustedes) que cada día hay más muertos? ¿Que el tiempo se lleva a nuestros hermanos de la patria? Si creen que es así; no esperen más actúen, (que) ya es demasiado tarde».

¿O será – agregó – que hay cohabitación con más alacranes? De ser así son unos traidores a la patria y tendrán que pagar junto al tirano».

Blanco exigió también a Guaidó retomar el mantra opositor de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. «La primera línea de la ruta no se ha cumplido y es el cese de la usurpación. Ya casi ni se habla de ese punto”.

Blanco cerró su mensaje así: «Libertad y democracia sin cohabitación».

El partido Alianza Bravo Pueblo, junto a Vente Venezuela y otros representados en la Fracción 16-J que no participarán en las parlamentarias, no aparecen como firmantes del manifiesto de 27 partidos que anunciaron hoy su decisión de no concurrir a las elecciones del Parlamento pautadas para el 6 de diciembre.