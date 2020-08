El vicepresidente del CNE designado por el TSJ/ANC, Rafael Simón Jiménez, renunció a su cargo. Así lo informó este jueves

«La razón fundamental es que sentí que la polarización y la situación del país chocaba con mis posiciones tan claras. Eso me creaba sin duda un problema. Yo he tenido definiciones muy claras, he sido un militante democrático aunque tenga mucho tiempo sin estar en un partido político. Y esas opiniones mías contravienen la posición ecuánime que se exige», dijo en conversación telefónica con TalCual.

A su juicio, el CNE «era una camisa de fuerza».

Jiménez fue nombrado el 12 de junio por la Sala Constitucional del TSJ ligado al chavismo. Ahora deja el cargo, y defiende que sus posturas no le trajeron problemas en el directorio del CNE, sino «los centros de poder».

Aseguró Jiménez que «desde el primer día se fueron creando situaciones polémicas (producto de sus opiniones públicas)» y que en el CNE «nunca ha habido un rector que asumiera temas políticos con posiciones claras, sino que todos mantenían una posición ecuánime y de no opinar. Y yo no puedo. Yo opto por lo que yo soy».

Jiménez también confirmó su renuncia a El Pitazo y a CNN.

El rector del Consejo Nacional Electoral, Rafael Simón Jiménez, confirmó a @CNNEE su renuncia al cargo. En breve ampliaremos los detalles — Osmary Hernandez (@osmarycnn) August 6, 2020