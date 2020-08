La propietaria de la casa tomada por la Dgcim en la Guaira la mañana de este viernes, Isabel González López, pidió una explicación a Nicolás Maduro sobre esta arbitraria y repentina decisión que tomó por sorpresa a sus inquilinos, padres de cuatro niños.

«Mi nombre es Isabel González Capriles, venezolana (…) En este momento hago la denuncia que la Dgcim, a las 8 de la mañana, hora Venezuela, ha entrado a mi casa y se están robando mi propiedad. Propiedad que le pertenece a mi familia desde el año 1968 y que desde 2014 me pertenece. Allí, desde 2016 viven unos venezolanos con sus cuatro hijos, todos menores de edad», dijo González Capriles, a través de un video que hizo púbico en redes sociales.

«Desde 2016 tenemos un contrato de arrendamiento, no existe inconveniente con estos inquilinos. Tienen sus pagos al día. Esos son venezolanos que se quedan sin hogar. Niños que deben salir huyendo sin tener a dónde ir, porque la Dgcim, a cargo de Ivis Ramírez, siguiendo instrucciones según él del teniente coronel Alexander Gramcko, deben tomar esa propiedad a la fuerza, sin orden de allanamiento», agrega.

González Capriles introdujo una denuncia ante el Ministerio Público y ante la Defensoría del Pueblo.

«Pregunto, ¿no hay derecho a la propiedad privada en Venezuela? ¿Desde cuándo?, tampoco hay derechos constitucionales al debido proceso, a la legítima defensa. Hago un llamado a Nicolás Maduro para que me explique, por qué la Dgcim me ha robado, ha tomado, ha secuestrado, me ha despojado de mi propiedad, ubicada en la urbanización El Caribe, en La Guaira», reclamó la afectada.

Más temprano el ex alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, hacía pública esta denuncia en sus redes sociales y añadió que los inquilinos se vieron obligados a desalojar el inmueble ante la presión de los efectivos.