Profesores de Derecho Constitucional de la UCV se pronunciaron este jueves sobre las elecciones parlamentarias y aseveraron que tal proceso busca destruir el último espacio democrático del país: la AN.

«Se trata de un montaje para crear apariencia de legalidad, pero todos y cada uno de sus componentes, fases y mecanismos están viciados y no responden a una fórmula democrática que acredite la manifestación de la voluntad popular», suscribe un comunicado.

Reprochan que la Administración de Maduro se esté aprovechando de la emergencia internacional por covid-19 para «instrumentalizar los Estados de Excepción, como mecanismo de sometimiento de la ciudadanía, complemento perfecto de la represión ejecutada por el Estado forajido».

«No se producirá reconocimiento internacional de este proceso, bajo ninguna premisa, ya que atenta contra el estándar consagrado por la Carta Democrática Interamericana y la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones, entre otros instrumentos».

Los catedráticos, subrayan que «el sometimiento a las condiciones establecidas por el CNE confirma la existencia de un esquema fraudulento que se mantendrá mientras sigan al frente de la institución aquellos que entienden a ese cuerpo como una oficina electoral del despostismo y del PSUV».

«Las circunstancias determinantes de despojos institucionales que ha sufrido la sociedad democrática en procesos anteriores son las mismas o se han agravado en esta oportunidad (…) no hay un espacio efectivo para el debate público en virtud de la manipulación, presiones y control sobre los escasos medios de comunicación social que se han visto controlados o cerrados por la tiranía. El reistro electoral está viciado y no se ha efectuado revisión efectiva del mismo; no existen controles efectivos sobre el sistema automatizado; se creó una nueva normativa que violenta groseramente la constitución y los factores políticos no tienen acceso a los elementos esenciales del proceso».