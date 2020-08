El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, indicó este martes que no es de extrañar que el «régimen» de Nicolás Maduro este buscando armas mortales en Irán, luego que el mandatario chavista dijera que sería «una buena idea» comprar misiles iraníes tras la acusación de Iván Duque.

«No es de extrañar que el régimen ilegítimo de Maduro esté buscando armas mortales en Irán. Esta es exactamente la razón por la que estamos restaurando todas las sanciones de la ONU a Irán, incluido el embargo de armas. Haremos cumplir plenamente estas sanciones», dijo Pompeo en su Twitter.

Posteriormente el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, respondió a a dicho tuit de Pompeo, apodándolo «Mister Fake News».

«Mr. Fake News Pompeo. La principal amenaza a la paz del mundo es EEUU: lanzó bombas atómicas contra población civil, utilizó napalm en Vietnam, invadió Irak a partir de mentiras, coordina en el terreno con grupos terroristas etc. Más de un siglo promoviendo guerras y muerte», apuntó.

Vale recordar que la semana pasada, el Gobierno de Iván Duque acusó a Maduro de pretender adquirir misiles de mediano y largo alcance.

