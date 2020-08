El comisionado/AN en la ONU, Miguel Pizarro, aclaró este miércoles que el retraso con el pago de los 100 dólares a trabajadores de la salud se ha generado porque los tramitarán con el Departamento del Tesoro de EEUU, para que haya transparencia.

“Es la primera vez que nosotros vamos a tener la implementación directa de recursos, y a diferencia de los mecanismos de agencias internacionales, este por ser e implementación directa ha tenido un retraso que si bien es injustificado para el beneficiario final, creo que nos da una tranquilidad en el proceso que vamos a agradecer al final, y es que toda la selección de la plataforma, de la empresa que utilizará el wallet digital, la selección del mecanismo, se ha decidido hacerla en conjunto con Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y cada uno de las etapas del proceso se hará en conjunto con los mecanismos de la tesorería norteamericana”, indicó Pizarro en una entrevista a VPItv.

El diplomático opositor reconoció que “eso, si bien nos pone ahorita a pasar aceite, si nos pone a tener muchos reclamos de opinión pública, es la única garantía que después de ejecutados los recursos no salga un tonto con iniciativa a decir: ‘es que se robaron los reales, yo conozco a fulanito que no era médico y se lo llevaron, y la empresa era de un primo de Pizarro’. Para que eso no fuera así, nosotros hemos preferido llevar golpes de opinión pública pero garantizar el 100 por ciento de transparencia del mecanismo”.

Finalmente, reconoció que al no dar estas explicaciones desde la presidencia encargada, se presentan más críticas de los ciudadanos. “Yo creo que el problema ahí es de pedagogía, porque teniendo como explicarlo, el no ponerle la cara a la explicación hace que haya más reclamos de los que deberían”.

El pasado 3 de agosto, el presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, entregó insumos de protección en hospitales de Caracas, que no identificó, y dijo que esa semana habría “buenas noticias” en torno a los $100 de los Héroes de la Salud.