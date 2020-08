Soluciones, partido que preside Claudio Fermín, no acudirá a las parlamentarias del 6D en alianza con las toldas de la mesa de diálogo nacional, Avanzada Progresista (AP), MAS, Cambiemos, Copei y Esperanza por el Cambio, debido a que no creen «en la polarización» entre el chavismo y la oposición que dirá presente en el proceso electoral. Cabe recordar que 27 partidos de oposición no participarán en dichos comicios por no haber condiciones.

«Nuestra posición desde un principio es que no estamos de acuerdo con la polarización y la vacuna contra eso fue la representación proporcional que es lo que garantizará el pluralismo político en la Asamblea Nacional. Estamos contra las planchas unitarias», señaló a Efecto Cocuyo Christian Chirinos, miembro de la dirección nacional de Soluciones.

Agregó que para mañana planean consignar los recaudos ante el CNE, y precisó que desde el pasado 10 de agosto iniciaron las postulaciones de sus abanderados por vía digital.

Vale recordar que Soluciones está entre los partidos que solicitaron ante el TSJ/ANC declarar la omisión legislativa en la designación del poder electoral que finalmente terminó siendo nombrado por el tribunal oficialista.

La tolda de Fermín postulará 554 abanderados en 1.136 parroquias de los 87 circuitos, y pese a que no irá en alianza con los partidos de la mesa, sí lo hará en mas de 50% de las candidaturas con organizaciones como Redes de Juan Barreto y del chavismo disidente, además de sectores gremiales como la Federación Campesina de Venezuela, empleados públicos y sindicatos petroleros.

El CNE por su parte anunció hoy una prórroga para las postulaciones de candidatos hasta el 26 del presente mes, ya que el cierre estaba pautado para el 19 de agosto.