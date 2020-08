El diputado (exPJ – Yaracuy) Luis Parra, quien se define presidente de la AN, aplaudió el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana donde desestiman la abstención de cara a las parlamentarias del 6D ya que esa estrategia «no basta».

«Desde la Asamblea Nacional respaldamos el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana. nuestra gente no claudicará y seguirá en la lucha por la solución a la crisis. ¡Votar es un derecho!», escribió Parra en Twitter.

La CEV comunicó más temprano que abstenerse no llevaría a ningún resultado «como pasó en 2005».

«Esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la AN. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre de 2005, y no tuvo ningún resultado positivo», señaló la misiva.

Acotaron que a pesar de las irregularidades, «la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno».