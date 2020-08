El presidente de la Federación Venezolana de Maestros, el profesor Orlando Alzuru, aseguró este jueves que no hay condiciones mínimas para que se puedan iniciar las clases, ni presenciales, ni en metodología online en septiembre; debido a la pandemia del coronavirus y los bajos sueldos que devengan los profesores.

“Estuvimos evaluando la situación venezolana en la educación. Llegamos a la conclusión que no existen las condiciones de educación presencial u online”, señaló.

Lamentó que por la pandemia el Covid-19, ya han fallecido un grupo importante de profesores en todo el país, por lo que sería “irresponsable apoyar un regreso a clases”.

“Es imposible controlar la distancia social en la escuela”, consideró.

“Hasta ayer, teníamos 6 o 7 profesores fallecidos por la Covid-19. Uno en Zulia, otro en Cumana, uno en Margarita, uno en Caracas, en Miranda fueron otros dos”, señaló, entrevistado en El Toque de Diana por La Romántica 88.9 FM.

Además, dijo que, en base a una investigación, el 94% de los infectados docentes no tienen servicios de programas online, ni internet y mucho menos capacitación digital.

Por eso, dice, “le hemos propuesto al Ministerio de Educación reactivar e invertir en una plataforma para la preparación online de la educación para que el representante y docente pueda entender en qué ayudar al estudiante”.

Y remató con que se han explorado las situaciones y la federación tomó la decisión. “Tenemos que reflexionar sobre estos aspectos porque no están dadas las condiciones. No es solo la pandemia, el docente no puede seguir ganando 3$ mensuales”, señaló.