El Consejo Nacional Electoral informó este jueves que la OPS evaluará el plan de bioseguridad que será implementado por el ente comicial durante las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

«La Organización Panamericana de la Salud, evaluará el Plan Integral de Bioseguridad que será implementado durante el proceso electoral del 6 de diciembre. Un plan preparado junto al ministerio de salud y las autoridades epidemiológicas para la protección de nuestro pueblo», posteó el CNE en Twitter.

Tras el anuncio, el CNE aseguró que es un organismo «consciente, respetuoso y disciplinado, tanto en el cumplimiento de las garantías electorales en cada paso del proceso, como en materia de bioseguridad para la lucha contra el covid-19».

«Estamos ante un proceso electoral histórico, con innovaciones propias de este sistema electoral venezolano, punta de lanza en América Latina, seguimos avanzando para cumplir con el mandato del pueblo, y garantizar su derecho al sufragio», agregó.

El CNE inició una jornada de higienización y desinfección de la sede principal de Plaza Venezuela este miércoles.

El vicepresidente del CNE designado por el TSJ/ANC, Rafael Simón Jiménez, renunció a su cargo este jueves. «La razón fundamental es que sentí que la polarización y la situación del país chocaba con mis posiciones tan claras. Eso me creaba sin duda un problema. Yo he tenido definiciones muy claras, he sido un militante democrático aunque tenga mucho tiempo sin estar en un partido político. Y esas opiniones mías contravienen la posición ecuánime que se exige. El CNE era una camisa de fuerza», dijo en conversación telefónica con TalCual.

