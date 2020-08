El diputado José Manuel Olivares (PJ-La Guaira) dijo que los venezolanos no manifiestan preocupación porque Jorge Rodríguez y otras figuras del chavismo se hayan contagiado de coronavirus. A su juicio, que se contagien y que no vayan a un CDI o a un módulo de Barrio Adentro es la muestra de que no cumplen lo que pregonan.

«Hemos visto no solo a Jorge Rodríguez, sino a varios miembros de la dictadura hacer estos anuncios. No entiendo cuál es la noticia de esto si esto le da a todos los ciudadanos en todo el mundo, no entiendo la razón de hacer estos anuncios como si fuera un gran acontecimiento, cuando sabemos que no han generado ningún tipo de empatía o solidaridad en la población, el venezolano no manifiesta sentimientos de preocupación o de afectación hacia ellos», declaró en contacto telefónico con ND, este jueves.

Además, destacó que el hecho de que un representante de Maduro se contagie de covid-19 «es la demostración más clara de que no cumplen con lo que profesan» y alegó «no he visto a ninguno de ellos ir a un CDI o un Barrio Adentro, menos a un hospital centinela».

«El gobernador de Vargas (García Carneiro) anunció con bombos y platillos que se contagió pero no fue al hospital de Pariata, Jorge Rodríguez no fue al hospital universitario, Tareck ni los otros a un módulo de Barrio Adentro, porque ellos tienen una atención VIP en el hospitalito de Fuerte Tiuna, o le montan una terapia intensiva en su casa», reprochó.

Olivares subrayó que lo justo es que todos los venezolanos tengan el mismo derecho a la salud, la misma calidad en la atención médica y las mismas herramientas para derrotar al coronavirus.

«Como ser humano y como médico les recomiendo y espero que todos se recuperen y mejoren, pero no dejaré de alzar la voz al decir que todos los venezolanos merecen la misma atención y el beneficio de la salud. La salud no es solo para el grupo de la dictadura y enchufados que prefieren importar camionetas y no comprar ventiladores para que todos los venezolanos tengan el mismo derecho a la salud», enfatizó.

Olivares ha declarado que la Administración de Maduro miente sobre los casos de coronavirus y ha denunciado el mal manejo de la pandemia.