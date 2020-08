El dirigente político Enrique Ochoa Antich reiteró este jueves el llamado a participar en las parlamentarias ya que cree que el abstencionismo «no tiene ningún plan», difiriendo así con los 27 partidos opositores que han decidido no acudir a las legislativas.

«El abstencionismo no tiene un plan, ¿qué ocurre luego de la abstención? Ya lo vimos en el 2018, luego de la abstención no pasó nada. El abstencionismo no produce ningún resultado, además me parece que es casi un rendición. A veces lo siento hasta una traición al pueblo», afirmó Ochoa Antich en Vladimir a la Carta.

«La abstención es el «no hacer», quedarse de brazos cruzados. El voto es una propuesta, se gane o se pierda. La abstención no tiene un plan, en cambio los que participamos ganando o perdiendo sí lo tenemos», precisó el opositor.

En esa línea, subrayó que el plan debe ser: «Los que queden electos estarán en la AN, inmediatamente hay que entrar en un proceso de diálogo y negociación con el gobierno para reconstitucionalizar los Poderes Públicos como la Constitución mande».

«Luego de ese plan debemos ir a las gobernaciones y ganar tantas gobernaciones como podamos. Luego ir a la municipales y ganar tantas como podamos. Uniendo fuerza para que finalmente con los pies en la tierra ver el año 2024 como una disputa por el poder», planteó.

Además cree que el voto es «una protesta», ya que «si el candidato por el que yo quiero votar no está allí porque el gobierno cometió atropellos, yo voy y protesto votando. El voto es una protesta, una lucha».

El dirigente de Alianza Por un Referendo Consultivo dijo querer que Maduro «se vaya con votos. No quiero el cambio en mi país con sangre y violencia, porque tengo la impresión que sí elegimos esa ruta, es sustituir un conflicto por otro».

Por otra parte, insistió que el Gobierno interino de Juan Guaidó es de «mentirijilla». «Ese gobierno en el exilio, es un gobierno de mentirijilla. Más allá del control de algunos bienes en el exterior, no controlan el territorio. No es un gobierno real en Venezuela.»

«Ante el camino del exilio, de no hacer nada, la alternativa es votar, organizarnos, retomar la ruta democrática. Unir fuerzas hasta que nos toque una disputa por el poder», finalizó.