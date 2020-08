El político Enrique Ochoa Antich criticó este lunes la postura de la oposición liderada por Juan Guaidó de no participar en las elecciones parlamentarias de diciembre. Dijo que el no votar es una claudicación y una traición al pueblo que espera que los demócratas “defendamos sus derechos humanos y sociales”.

Así lo reclamó en un comunicado abierto, donde señaló a la oposición de ser lánguida, pues pide al gobierno de Maduro, al que califican de dictadura, condiciones de una “democracia perfecta” para poder votar, “lo que es una contradicción en términos”.

“Ese condicionismo, ese dejar de luchar mientras las condiciones no se den, es una claudicación, una traición al pueblo que espera que los demócratas no nos rindamos y defendamos sus derechos humanos y sociales en cualquier terreno: los derechos se defienden ejerciéndolos, no renunciando a ellos; se lucha por mejores condiciones electorales participando y no poniéndose al margen”, indicó.

A su juicio, “votar es un acto de lucha, de resistencia civil, de protesta, no una plácida competencia con todas las condiciones a favor, como parece creer el G4”.

“Ojalá tengan estos cuatro partidos al menos la decencia de abandonar la labor de zapa contra el participacionismo, inoculando desencanto y desesperanza”, dijo Ochoa Antich.

Así, precisó: “El pueblo tiene la palabra. En sus manos está la posibilidad de, votando, rechazar al peor gobierno de nuestra historia, responsable del hambre y de la devastación del país, y, a la vez, censurar a una clase política torpe que sólo ha logrado atornillar en el poder al gobierno autoritario, una oposición tutelada desde el Departamento de Estado de los EEUU, que promueve sanciones (que han agravado todos los males que padecemos) y acaricia la posibilidad de tentar una ignominiosa invasión militar extranjera”.

Asegura Ochoa Antich que los venezolanos no pueden esperar un cambio de gobierno para atender a quienes más sufren la crisis, quienes son los niños que padecen desnutrición, los enfermos sin cura, los millones de desempleados, los ancianos con pensiones de miseria, por sólo mencionar a cuatro sectores que requieren una inmediata atención; “todos ellos esperan soluciones ya”.

Y finalizó: “Se requiere de una nueva AN en la que se pueda avanzar en la reinstitucionalización del Estado, la construcción de un pacto social para recuperar el salario real de los trabajadores abatiendo la inflación, y la reinserción de Venezuela en el concierto de naciones del mundo para superar confrontacionismos absurdos que a nadie ayudan. Todo lo cual sólo será posible mediante la conformación de un gobierno de unidad nacional y de emergencia. Éstas son las tareas que tenemos por delante. Espantemos de nosotros el desencanto y aprestémonos a la lucha”.

27 partidos no participarán en las elecciones

Ayer, en un comunicado conjunto, 27 partidos de oposición, entre los que se encuentran AD, VP, Un Nuevo Tiempo y otros dos de representación indígena, decidieron no participar en las parlamentarias de diciembre.

“El régimen de Nicolás Maduro, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva”.

El comunicado también describe las 10 condiciones para lograr unas elecciones libres y competitivas. Los partidos firmantes son: Acción Democrática; Alianza del Lapiz; Aprisal; Bandera Roja; Camina; Copei; Cuentas Claras; Encuentro Ciudadano; Fuerza Liberal; GuajiraVen; Izquierda Democrática; La Causa R; Moverse; Movimiento Republicano; NUVIPA; Parlinve; Partido Progresista; PDUPL; Primero Justicia; Proyecto Venezuela; Sociedad; Un Nuevo Tiempo; Unidad NOE; Unidos Para Venezuela; UPP89; Vanguardia Popular; y Voluntad Popular.