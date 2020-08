El dirigente político Enrique Ochoa Antich inistió este viernes en que el voto es la herramienta que poseen todos los venezolanos para protestar contra el autoritarismo del actual ejecutivo liderado por Nicolás Maduro.

Ochoa Antich explicó, a través de su cuenta en Twitter, que exigir garantías electorales bajo estas condiciones es pretender que ese autoritarismo «graciosamente sea una democracia, lo que no hará».

Para el dirigente opositor «de lo que se trata es de votar para protestar contra el régimen y con votos convertir al autoritarismo en democracia».

Asimismo, recordó que se realiza un conteo manual, al azar, de las papeletas del 52% de las cajas, por lo que considera que «el fraude no es posible».

«Abusos habrá, por eso votar es una lucha, no un paseo campestre. Si se es una mayoría de 70 %, no hay abuso que valga contra la voluntad soberana del pueblo», agregó en otro mensaje publicado en la referida red social.

Es importante recordar que Ochoa Antich ha sido un firme defensor del voto, como único camino para lograr un cambio de gobierno que satisfaga a la mayoría de los venezolanos y ayude a superar la grave crisis política, económica y social que ha atravesado el país durante los últimos años.

