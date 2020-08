El dirigente político Enrique Ochoa Antich aseveró este miércoles que con los llamados a no votar, “terminaremos entregándoles” todo el país al oficialismo “sin pena ni gloria”.

“Llamar a no votar porque el gobierno atropella cuando la oposición gana, con protectores, AN, etc., es como decir: si salimos a protestar, nos reprimen, luego dejemos de protestar”, expresó Ochoa Antich en su cuenta Twitter.

El exdiputado reiteró que “con esa lógica, terminaremos entregándoles todo el país sin pena ni gloria”.

Un día antes, se mostró a favor del comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana. “De parte de quienes luchamos duro contra los atropellos del régimen y a la vez contra el inútil abstencionismo para protestar votando, ¡gracias a los obispos!. Así se lo escribí hoy a monseñor Mario Moronta”.

El domingo 2 de agosto, representantes de 27 partidos de oposición firmaron un documento donde reiteraron que no participarán en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

Los partidos firmantes son: Acción Democrática; Alianza del Lapiz; Aprisal; Bandera Roja; Camina; Copei; Cuentas Claras; Encuentro Ciudadano; Fuerza Liberal; GuajiraVen; Izquierda Democrática; La Causa R; Moverse; Movimiento Republicano; NUVIPA; Parlinve; Partido Progresista; PDUPL; Primero Justicia; Proyecto Venezuela; Sociedad; Un Nuevo Tiempo; Unidad NOE; Unidos Para Venezuela; UPP89; Vanguardia Popular; y Voluntad Popular.

