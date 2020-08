El experto en seguridad Andrés Nieto analizó este lunes las declaraciones de Iván Duque sobre la negociación que mantiene Maduro con Irán para comprar misiles de corto y largo alcance. Nieto destacó que no existen restricciones legales en torno a este hecho, pero preocupa que se desate una tensión aún mayor a la que existe desde hace 2 años entre ambos mandatarios.

«Maduro hace por tercera vez una serie de afirmaciones sobre la compra, no solo de misiles, sino de armamento a Irán. Irán tiene uno de los mayores desarrollos armamentísticos y de precisión del mundo, hablamos de tecnología que permite ataques sin precedentes. Recordemos que entre mayo y junio, se fueron mas de 1,5 millones de gasolina a Venezuela; así que vemos unos procesos económicos muy fuertes entre ambas naciones», declaró en entrevista en Tv Venezuela.

«En este momento, ningún país tiene un límite formal para adquirir armamento, el problema es la tensión política entre ambos países porque lo que dice Duque puede llegar a una instancia internacional y deben verificar qué es lo que está pasando, porque van más de 2 años de tensiones y esto ha alterado los procesos diplomáticos», indicó.

Nieto agregó que en Arauca se han encontrado diferentes granadas en la parte colombiana que muestran que hay armamento que no viene de la región. «El hecho de que Colombia no reconozca a Maduro sino a Guaidó ha puesto mucha tensión en toda la region» y resaltó que «el número de capacidades militares reales de los países de la región y el ejército más grande de latinoamerica lo tiene Brasil, con 334 mil unidades activas; luego, Colombia con 295 mil, México 277 mil y Venezuela 120 mil o 150 mil hombres, si activan una reserva».

Al respecto, estimó que debe conocerse cuál es la capacidad de dotación real de Venezuela para armarse. «Ya que ha sido el mismo EEUU quien ha hablado sobre una posible intervención para reestablecer diferentes posibilidades de equidad y también Colombia, hace un mes se activó con el famoso Plan Colombia, que es supuestamente nuevo, pero muy parecido a lo que vimos en 1999 y el año 2000, son planes de intervención militar desde EEUU».

«¿Vamos a seguir tensionando todo lo que está pasando en la región en plena pandemia por covid-19? Las declaraciones de Maduro son desafortunadas porque hay prioridades en términos de vida y eso nos desenfoca de lo realmente importante que es combatir el coronavirus», concluyó.

Este sábado, ante las denuncias de una negociación de misiles de corto y medio alcance entre Venezuela e Irán hechas por Iván Duque, Nicolás Maduro les salió al paso asegurando que se trata de una «buena idea» del mandatario colombiano. «Yo les voy a decir algo, pero se los voy a decir en esta reunión privada, secreta, que no se sepa», dijo durante una videoconferencia del congreso de los pueblos, antes de agregar «de verdad que esta idea de Iván Duque no esta mala, no se me había ocurrido».