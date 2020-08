La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseveró este lunes que “no cree” en el G4, porque no está de acuerdo con “cómplices ni corruptos”.

“Todos debemos estar enfocados en una misma sintonía, sino esto se traduce en más tiempo para el régimen destruyendo al país, más de lo que lo han hecho. ¿La presencia de fuerzas rusas e iraníes en Venezuela no es un asunto de interés para EEUU?,¿la presencia de Hezbolá y relaciones con Irán no son amenaza para seguridad de EEUU?. Me enteré en mayo sobre negociaciones con Noruega. Dos jefes de Estado latinos me contactaron para entender y reclamar. Si no se reconocen los errores, no se avanza”, expresó Machado al programa Aló Buenas Noches de la periodista Carla Angola de EVTV Miami.

La dirigente sostuvo que “el gobierno interino debe explicar todo, que ha pasado con denuncias en su contra, que ha pasado con el bono 2020. Las dudas son enormes y lo que uno se pregunta es porque no hay respuesta al país. Hay que da respuestas al país, porque aquí va a haber justicia y aquí se va a saber todo. Yo no estoy satisfecha con lo que han dicho, y creo que muchos venezolanos tampoco. Esto también preocupa a los principales aliados, porque debe haber la base de la confianza. Se debe erradicar la impunidad de Venezuela. Acabar con la corrupción. En 20 años se ha vivido una corrupción profunda. A Guaidó le di el planteamiento desde el año pasado, de excluir a esas personas que no son claras. No entiendo porque no han cortado esas amarras, ese yugo del G4 que a mí no me representa, ni a todos los venezolanos. No creo en el G4 porque no estoy de acuerdo con cómplices ni corruptos”.

“Esto es un país que se está desangrando, entonces los partidos argumentan cosas que son subsidiarias. Envían un mensaje equivocado al mundo. En Venezuela no hay soberanía nacional, las mafias están desangrando al país. El Gobierno Interino no está para planes a futuro, está para el cese de la usurpación. Esa es su tarea. El régimen no está fuerte, ni cohesionado, pero está atrincherado, usando soportes de Zapatero, testaferros y corruptos, el Foro de Sao Paulo. Se han dado pasos importantes un año después del 23 de enero. Un año después. ¿Sabes cuántos venezolanos mueren en una semana?. No entiendo porque la AN se negó a enviar señales claras con el artículo 187 numeral 11”, acotó.

Machado reiteró que “es evidente que las organizaciones criminales pretenden expandirse. No es algo que puede contenerse. La fuerza que lidera este proceso de liberación es la de los venezolanos, pero necesitamos ayuda. La liberación ya empezó. Estos conflictos no son convencionales. Hoy se ganan y pierden luchas en la opinión pública, mercados globales, justicia internacional. Los secuestradores sólo ceden frente a una fuerza superior. Ya hay cosas que han ocurrido, como la activación del órgano de consulta del Tiar, en septiembre pasado; o la operación antinarcóticos. Más recientemente vimos la incautación de buques con gasolina iraní. Son acciones que van socavando pilares de la tiranía”.

“Me encanta el planteamiento que hace Donald Trump. Ha planteado no solo dejar atrás el crimen, sino sacar al socialismo, el cual trae pobreza, miseria y separación de las familias. Toda América Latina está en riesgo, porque lo que pasa en Venezuela determina lo que pasa en Colombia, y otros países, sino miren lo que pasa con Álvaro Uribe y años de desestabilización en ese país. Mi problema no es Guaidó, mi problema es Maduro y esos delincuentes. Vamos a sacar a los criminales y vamos a construir un país donde nos sentiremos orgullosos de ser venezolanos y donde podremos volver a reencontrarnos con nuestras familias”, concluyó.