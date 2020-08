La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, a propósito de la lista 27 partidos políticos que no irán a parlamentarias y donde no aparece su organización, dijo que el «supuesto llamado de unidad» que hacen las toldas opositoras, no puede incluir «ni a cómplices ni a corruptos».

Por su parte, el legislador Carlos Bastardo, detalló que este martes, durante la sesión de la Asamblea Nacional (AN), la Fracción 16 de Julio presentó un proyecto que, según el parlamentario, da foco a lo que debe ser la lucha de todos los venezolanos, que es el cese de la usurpación. Aseguró que ‘»en el acuerdo que presentan los demás factores de la AN, solicitan condiciones electorales o aspectos técnicos que no serían posibles con el régimen en el poder».

En ese sentido, afirmó que la fracción respalda todas las acciones que lleven a la libertad de Venezuela y que actualmente quedó demostrado que esta liberación es con el respaldo de la comunidad internacional.

Una cuarentena sin resultados

«Como médico me duele ver como el régimen ha manejado inadecuadamente esta pandemia. Vemos politiquería y acoso policial en el manejo de la situación», fue la crítica del especialista de la salud y miembro de la directiva de Médicos Unidos por Venezuela, Jorge Pérez, entrevistado por Machado en su programa Contigo.

El médico obstetra alertó que muchos de sus colegas del sector salud están falleciendo debido al contagio por la Covid-19 y que estas muertes no están en las estadísticas que anuncia el régimen, pues se les coloca otro diagnóstico.

Asimismo, detalló que las pruebas rápidas que detectan la Covid-19 se están agotando y que la confirmatoria PCR se realiza solo en la ciudad de caracas.

De igual forma, el médico veterinario y recuperado de la Covid-19, Najib García, denunció que en Ciudad Bolívar existen muchos pacientes contagiados con el virus y muy poco personal de salud.

«En las noches no hay quienes cubran las guardias y es desesperante ver a pacientes con Covid-19 que se estén asfixiando y no hay profesional de la salud que los asista», recalcó.

Nota de prensa