La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado declaró que lo único que le queda a los venezolanos para salir de Maduro es una intervención militar y destacó que esto no es lo mismo que una invasión. Machado expresó que el mayor logro de la oposición ha sido la abstención y no ganar la AN.

En entrevista concedida a DW, enfatizó que el mayor logro político de la oposición no fue ganar la AN en 2.015, sino cuando se desconoció la «farsa electoral de Maduro en 2.018». «La desconocimos los venezolanos y la comunidad internacional porque había un vacío de poder y eso permitió que se reconociera a Juan Guaidó. El mayor logro fue no haber caído en la trampa, porque lo de la AN en 2015 se logró en un panorama muy adverso y a partir de allí, solo se ha quitado el presupuesto a la AN, se le han quitado sus funciones y se le arrebató el palacio que hoy es ocupado por la ilegal ANC cubana».

«No es cierto que por la vía electoral se logró avanzar en un proceso de transición, todo lo contrario se ha retrocedido, son 13 episodios de diálogo y el régimen se ha burlado del Papa Francisco, del Vaticano, de cancilleres y de Noruega, porque no tiene ninguna disposición a hacer concesiones», sentenció.

«No son elecciones, debemos entender que Venezuela es un país invadido por fuerzas del crimen organizado, carteles de la drogas y células terroristas como el Hezbolla, más del 60% del territorio está bajo el control de estos grupos. Por lo tanto lo que ha convocado el régimen usurpador es para dar legitimidad a estas instancias que él (Maduro) y sus criminales pretenden darle una fachada, cuando todo el mundo sabe que en Venezuela no hay respeto a la ley ni a los ddhh».

Sobre una intervención militar, manifestó «sin lugar a dudas, una intervención militar es lo único que queda. Lo que no es lo mismo que una invasión militar», explicó. «El régimen trata de caricaturizar todo esto diciendo que queremos una invasión, esto va más allá de eso, es algo más complejo. Nadie plantea la invasión de Normandía cuando estamos en pleno siglo XXI, es entender como Maduro se apoya en Rusia, Irán, Hezbolla, en los carteles de la droga, pero, ¿con quiénes contamos los venezolanos? Sabemos que solos no podemos y debemos coordinar fuerzas internas, porque el pueblo está dispuesto a luchar, pero no puede hacerlo de manera suicida contra las armas de la guerrilla colombiana o militares rusos. Necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Qué más tiene que pasar para que la comunidad internacional pare el genocidio que no está silente porque lo tiene la ONU onu en sus informes», reprochó

A la vez que refirió al secretario general de la OEA, Luis Almagro y recordó que este martes envío una comunicación que explica que el 6 de diciembre no habrá elecciones y por eso la OEA no puede acompañarlo.

Al ser cuestionada sobre qué debe hacer la oposición más allá de la abstención, la líder opositora respondió: mantener una línea coherente y firme, en la cual se desconoce al sistema usurpador (…) porque la única manera que tenemos para socavar estas fuerzas es creando generación de fuerzas internas y externas que obliguen a Maduro y a las mafías que lo rodean a entender que no habrá más debilidad ni disposición a cohabitar en este sistema».

También, se pronunció sobre el comunicado de la CEV y acotó «no puedes ver un documento de la iglesia aislado, sin ver su pasado, es la iglesia quien identificó el carácter autoritario de Chávez y reclamó el derecho a la libertad. La iglesia ha estado muy cerca de la sociedad venezolano y ahora establece y plantea serias críticas a la oposición que dice que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Cuando dice cuál es la respuesta le repito: una operación de paz y estabilización, es la liberación del país, porque estamos invadidos por fuerzas del crimen, es un Estado fallido y hay una responsabilidad que deben tener las democracias del mundo por las muertes de los venezolanos».

«Ese es el llamado que hacemos hoy, no podemos dar la vuelta porque es un tema de responsabilidad. La propuesta de la OPE es que hay un conflicto no convencional y hoy se lucha, se pierde o se gana en múltiples espacios, en la opinión pública, la justicia internacional, las policías internacionales deben socavar el sistema de propaganda, de financiamiento ilegal y se debe continuar con el sistema de sanciones. Además, el mundo debe seguir develando toda la información de las tramas de Venezuela, Europa tiene muchísima información que quisiéramos ver».

«Le pedimos a los países del mundo que no caigan en la trampa de la tiranía, apostando a mecanismos que ya están descartados. No es con farsas electorales, ni diálogos que Maduro va a ceder, sino con un mecanismo de fuerza real que no le deje otra opción que aceptar su salida, para poder reconstruir el país», fustigó.