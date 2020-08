El tanquero de Pdvsa Máximo Gorki, anteriormente conocido como Ayacucho, sería uno de los activos que estaría buscando la OI Glass (antigua Owen-Illinois) como parte de compensación por las exprorpiaciones a sus compañías en Venezuela en 2010, ordenadas por el entonces presidente Hugo Chávez.

La embarcación, que actualmente navega con bandera rusa, se encuentra por el momento en el puerto de Jose, en Anzoátegui, según la última ubicación reportada por la compañía de rastreo de buques Tanker Trakers.

No obstante, Venezuela ha cedido la potestad de este tanquero, uno de los más nuevos y de mayor capacidad que poseía Pdvsa, a la Transcocean Shipping Co LTD, con sede en Moscú, en búsqueda de protegerlo ante la demanda de la OI-Glass.

Este buque, valorado en 24 millones de dólares, solo sería una parte de los $ 500 millones que la compañía de vidrio estadounidense exigió a un tribunal de Singapur por la pérdida de sus activos en Venezuela.

Justamente la embarcación viajaba con bandera de Singapur, bajo el nombre de Ayacucho, cuando la O-I introdujo la demanda en los tribunales de ese país.

Mientras la embarcación continúe en aguas territoriales de Venezuela, no corre peligro de ser expropiado, sin embargo información manejada por la agencia Reuters revela que Pdvsa tendría planes de enviarla con su máxima capacidad, 2 millones de barriles de petróleo hasta un astillero chino para su mantenimiento y la descarga del crudo que habría abastecido en Jose.

Esta podría ser la oportunidad para que la O-I Glass ejerza su opción sobre el tanquero y despoje a Pdvsa de uno de los pocos buques petróleros que quedan en su flota, haciendo aún más difícil la exportación de petróleo que ya se encuentra en bajos históricos de menos de 400 mil barriles.