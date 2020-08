Ante las denuncias de una negociación de misiles de corto y medio alcance entre Venezuela e Irán hechas por Iván Duque, Nicolás Maduro les salió al paso asegurando que se trata de una «buena idea» del mandatario colombiano.

«Yo les voy a decir algo, pero se los voy a decir en esta reunión privada, secreta, que no se sepa», dijo durante una videoconferencia del congreso de los pueblos, antes de agregar «de verdad que esta idea de Iván Duque no esta mala, no se me había ocurrido».

«Buena idea Iván Duque; aprobado. Lo voy a hacer. Lo vamos a hacer entonces», sentenció el mandatario.

Maduro instó a Padrino López a entablar las conversaciones habiendo sido el ministro de Defensa señalado por Iván Duque como el negociador de las armas con la nación islámica.

«No se nos había ocurrido; Padrino, qué buena idea. Hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano y largo alcance y si está en nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar unas buenas baterías misilísticas para reforzar la defensa aérea, antiaérea y terrestre misilística de Venezuela», advirtió.

Insistió en que no había pensado en adquirir tecnología iraní a pesar del desarrollo que tiene la nación islámica en esa área.

«No es mala idea Iván Duque. No lo habíamos pensado. De verdad cuando yo escuche a Iván Duque, dije Dios mío y porque no habíamos pensado eso, si Irán tiene tremenda tecnología», aseveró.

De igual manera envió otro mensaje al mandatario colombiano afirmando que Venezuela cuenta con el mejor sistema misilistico de la región.

«Nosotros tenemos, Iván Duque, para que enteres. Porky, ya que tú eres tan bruto, nosotros tenemos los sistemas misilísticos de defensa, tierra-tierra, tierra-aire, de defensa integral de la nación bien distribuidos en las ciudades y en el territorio, comprados a Rusia durante años, los más avazados que hay en América Latina y el Caribe».

No obstante, aseguró que los misiles no eran para agredir a nadie. «Es para defendernos de la agresión imperialista, de la cual tú formas parte Iván Duque».

«Ahora, Venezuela no tiene prohibición de comprar lo que necesite comprar en armamentos para su defensa y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil y nosotros tenemos posibilidades de comprarlos» lo haremos, concluyó.