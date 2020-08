Nicolás Maduro aseguró este lunes que quien habló con él por un contacto telefónico fue el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, a pesar de los comentarios de que no era Cabello en redes sociales, por su voz irreconocible.

El 9 de julio, Cabello anunció que había contraído coronavirus, siendo el primer funcionario del chavismo en hacerlo.

“Tú eres un hombre humilde, termina de recuperarte poco a poco Diosdado. Eres un hombre humilde. Estamos plenamente de acuerdo con el tema de la AN Diosdado, donde vamos con la unidad. Ya los escuálidos andan diciendo que ique el que está hablando no es Diosdado, ¿quién es entonces? ¿Guaidó?, ¿Leopoldo López? no sean imbéciles. Cuando empezó a hablar Diosdado el sonido no era bueno, hay feedback. Me alegra que el tratamiento lo puso por la goma, viene con el mazo fino. Recupérate poco a poco. Vamos a recuperar la AN para ponerla al servicio del país”, expresó Maduro por VTV.

Además reiteró que “la AN estará ahora al servicio del pueblo, y es el pueblo quien tiene que recuperarla. No al divisionismo, estamos unidos. El imperialismo tiene planes para estas semanas que vienen, pero manejamos muchas informaciones. Vamos a impulsar a nuestros candidatos, porque vamos a impulsar a la AN y a ganarla con el pueblo. El mundo apoyando a Venezuela este 6 de diciembre”.

“En Venezuela no pone a presidentes ni alcaldes Donald Trump, ni Iván Duque, sino solo el pueblo con su voto como ahora elegirán a los parlamentarios. Si nosotros movemos a los carnetizados, tendremos una victoria gigantesca en las parlamentarias”, acotó.

Finalmente, Maduro dijo que “tenemos una juventud que si hay que tomar el fusil, lo toman, estudios y fusil si hace falta. Ustedes serán los próximos diputados. Todo con la pandemia ha cambiado, hasta la voz de Diosdado cambió, pero está ronco por la situación que vive. Aspiramos a llegar para diciembre y tener bien controlado al coronavirus. Les doy 48 horas para que diseñen la estrategia de la campaña electoral, ustedes tienen mucha experiencia y son jóvenes”.