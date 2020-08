El mandatario Nicolás Maduro se refirió este domingo a la posibilidad de que el presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, extienda su cargo debido al desconocimiento de las venideras parlamentarias. Aseguró que será una ‘comiquita triste’, que en todo caso, va a provocar ‘más lástima que risa’.

“Hemos tenido gran paciencia para calarnos cinco años de una AN en contra del país, destruyeron la AN, los responsables son (Henry) Ramos Allup, Julio Borges y Juan Guaidó. El país debe conocer quienes destruyeron el Poder Legislativo. Nos hemos calado todas las perversidades de esta Asamblea Nacional (…) (por eso) Vamos a tener un Poder Legislativo poderoso, renovado, que trabaje por el país y pasaremos la página… ¿Que Guaidó continúe diciendo que será presidente? Ya será una comiquita triste, que provocará más lástima que risa”, apuntó Maduro.

Satirizó con que el líder opositor puede mantener la presidencia encargada hasta por un millón de días si quiere “porque es un teatro bufo”.

“Él mismo no se cree. Las encuestas dicen que el 84% de los venezolanos lo rechazan, es el personaje más detestado en 100 años en la política venezolana”, dijo.

Y apuntó que no ha ido preso porque la Fiscalía, en manos de Tarek William Saab, no ha dado la orden, así como el TSJ/ANC.

“El tiempo de Dios es perfecto, pero el día que la fiscalía y los tribunales ordenen su detención, no me temblará el pulso como jefe de Estado para cumplir las órdenes del poder judicial y el poder público”, amenazó.

“Vamos a postular a los mejores”

Indicó el socialista que el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, y el equipo del partido que trabaja con el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami y su esposa, Cilia Flores, “vienen trabajando la maqueta parlamentaria y una gran alianza popular, revolucionaria del congreso bolivariano de los pueblos que es lo que va a surgir y se va a postular” en las elecciones de diciembre.

Dijo Maduro que van a postular “a los mejores”. “He visto las listas de los candidatos para lista nacional y me emociona ir a votar por ellos, he visto las listas de los circuitos y cuando nuestro pueblo vea la vocería de esa ferviente unión, de verdad estoy seguro, vamos a una gran victoria unitaria, esa AN va a brillar”, precisó.

También se refirió a las condiciones para ir a votar. Asegura que están dadas todas las garantías y se ofreció personalmente para ayudar “a crear las mayores garantías, a generar confianza”.

“El camino en Venezuela tiene que ser electoral. ¿Quién decide, quién elige la AN?, ¿Iván Duque en Colombia? ¿Donald Trump? ¿Un embajador? La elige el pueblo”, aclaró.

Así, señaló: “Estamos en disposición de ir a las Parlamentarias siempre, cuando sabemos que vamos a ganar y cuando podemos perder. Hace cinco años pudimos haber inventado cualquier cosa para no ir a las elecciones y aun así fuimos perdimos”.

Decisión de EEUU y Colombia de matarlo

Entrevistado por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, en su programa Aquí Con, Maduro reiteró que desde EEUU y Colombia existe un plan para asesinarlo a él y al alto mando político y militar de la “revolución”.

“Hay la decisión en el norte y en Colombia, por parte de la oligarquía, de asesinarme y de asesinar al alto mando político y militar de esta Revolución. Ya lo han intentado, era el objetivo del intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019”, apuntó.

Señaló a Elliot Abrams, enviado especial de EEUU para Venezuela, quien, según él, dijo “que iban a eliminar a Maduro antes de diciembre, el objetivo es acabar con el liderazgo que yo represento y con la autoridad para cohesionar todas las fuerzas políticas, sociales, militares del país”.

Maduro aseguró que durante los 2.725 días que ha estado en Miraflores, desde el año 2013, se ha enfrentado a ‘innumerables ataques y agresiones’ con el fin de derrocarlo.

“Han sido 2.725 días de acoso, de agresiones, de manipulaciones. No he tenido un solo días sin la agresión del imperialismo y de la derecha fascista, y siempre me han visto con una sonrisa y con ánimo. No he tenido días malos porque siempre estoy dispuesto a luchar”, subrayó.

Sin embargo, valoró a la “fuerza del pueblo”. “Podemos salir adelante y vencer todas las amenazas, tengo mucha fe de que este espíritu rebelde va a seguir avanzando por encima de las conspiraciones ¡No le tengo miedo al imperialismo, nunca me voy a rendir!”.

Cifras de Vietnam, Cuba y China

Por su parte, el líder socialista se refirió al creciente número de contagios de Covid-19. Aseguró que el país mantendría las cifras existentes en países como Vietnam, Cuba y China, de no ser por los ‘trocheros’ y el supuesto plan de Colombia por ‘inundar’ a Venezuela de coronavirus.

“La curva seguiría aplanada si no fuera por el plan de Colombia de entrar a Venezolanos enfermos por las trochas. Entraron cerca de 4 mil enfermos, logramos parar un crecimiento desorbitado. En Colombia, tienen razón de 12 mil casos diarios, 350 o más fallecidos diarios. Brasil, por donde también se metieron los trocheros, tiene razón de 50 mil casos diarios y más de mil muertos diarios. Venezuela pudo haber mantenido los índices que logramos en marzo, abril, mayo, junio, pero el trocherismo impactó (…) Si no hubiéramos tenido a los trocheros, tuviéramos los índices de Cuba, Vietnam, China, que lograron mantener la curva aplanada”, señaló.

Argumentó el socialista, además, que han logrado salvar “decenas de vidas” con los tratamientos.

“Tenemos los mejores tratamientos del mundo, los hemos traído, nos han costado el triple por el bloqueo. Si uno costaba mil dólares, nos costó tres o cuatro mil veces más y si es por traerlo por avión, más caro, porque tenemos que ser creativos y con ese tratamiento hemos logrado salvar millones de vidas. Mucha gente”, indicó.

Y también resaltó que Venezuela “es el único país del mundo que ha recibido a casi 90 mil connacionales legalmente y casi 40 mil por vías ilegales, de los cuales el 10% retornaron enfermos y contagiaron a sus familias, sus comunidades”.

“Iván Duque es un tipo muy sucio”

Maduro, en la entrevista, arremetió de nuevo con el presidente de Colombia, Iván Duque. Ahora lo calificó como un tipo “muy sucio” que era capaz “de todo”.

Hace dos días, el mandatario colombiano dijo que Maduro estaba planeando la compra de misiles de corto, mediano y largo alcance a Irán, y ayer mismo, el socialista instó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, de explorar la adquisición de esos armamentos.

“Yo dije que era buena idea de Iván Duque. Cuando lo escuché en su intento de desviar la atención (…) me quedé pensativo, teniendo Irán tremenda tecnología militar, comprarle misiles de corto, mediano y largo alcance… Le di la orden a Padrino de evaluar todas las posibilidades y potencialidades y si es factible, compraremos esos misiles”, dijo.

“Iván Duque es un tipo muy sucio. Ha habido 35 masacres, la pandemia se le fue de la mano, él es capaz de todo pero yo confío en la capacidad de defensa de Venezuela”, señaló.

Elecciones EEUU

El mandatario también hizo mención a los venideros comicios presidenciales en Estados Unidos, donde existe una gran división entre los republicanos, apoyados por el actual presidente Donald Trump; y los demócratas, quienes postularon formalmente al exvicepresidente Joe Biden para arrebatarle el poder al empresario.

Dice Maduro que a Venezuela lo que más le conviene “es la unión nacional”.

“Que EEUU decida lo que tenga que decidir. Yo siempre diré y ratificaré a Trump y Biden, estoy dispuesto a hablar para hacer una reingeniería de la Venezuela soberana con EEUU. Aquí estará, gane quien gane, Venezuela, la revolución bolivariana y siempre estaremos dispuestos a dialogar con el inquilino de la Casa Blanca”, finalizó.

@jherreraprensa