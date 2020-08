Nicolás Maduro pidió a sus seguidores este sábado no convertirse en tontos útiles del divisionismo, en medio de un alejamiento de la izquierda radical al gran polo patriótico (GPP), que incluye a históricos del chavismo como el PCV y el PPT.

«Es tiempo de unidad. Es tiempo de oración ecuménica. Es tiempo de acción revolucionaria desde el corazón, Que nadie se confunda. Que nadie se convierta en tonto útil del divisionismo, que quiere disgregar la revolución bolivariana. Que nadie sea tonto útil del divisionismo. Unamos en oración ecuménica y en acción revolucionaria», preciso el mandatario durante un contacto remoto a una videoconferencia del congreso bolivariano de los pueblos, transmitido por VTV.

Asimismo, destacó la gran diversidad de los movimientos dentro del chavismo, a pesar de que fallos del TSJ/ANC han devuelto dos de los partidos que habían roto con el GPP: Tupamaro y PPT.

«Centenas de movimientos sociales de carácter local, regional, nacional e internacional. Movimientos populares en el más amplio espectro de la diversidad hermosa del bloque histórico de la revolución bolivariana. Diversidad hermosa donde nos hablamos con la verdad, nos queremos con el corazón, unidos permanentemente», enfatizó el mandatario.

Acusó a Elliott Abrams, enviado especial de EEUU para los asuntos con Venezuela, de ser artifice del descontento dentro de las filas chavistas, al tiempo que advirtió al funcionario norteamericano que el congreso de los pueblos era el arma secreta de la revolución bolivariana.

«Tú, Elliott Abrams, que quieres dividir al chavismo, te digo no podrás. Que nadie se preste como tonto útil del divisionismo, que Elliot Abrams quiere penetrar, pagar. No. Que nadie se preste como tonto útil al divisionismo, a las fuerzas disolventes. No. Unión, unión y lealtad. Exijo a todos los movimientos, vamos a autoexigirnos cada vez más lealtad, cada vez más unión. Congreso bolivariano de los pueblos que no lo sepa Elliott Abrams, el arma secreta», reiteró.