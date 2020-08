Nicolás Maduro informó este lunes que la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente trabajará hasta diciembre, mes donde aseguró que ganarán en la Asamblea Nacional tras las elecciones parlamentarias. No obstante, el pasado 2 de agosto, representantes de 27 partidos de oposición firmaron un documento donde reiteraron que no participarán en las elecciones del 6 de diciembre.

“Darío Vivas fue entrañable, hombre de pueblo. Yo entendí de política gracias a la vida de Darío. Darío me enseñó tantas cosas de lo que iba a ser el futuro de nuestra patria. Él me enseñó lo que es hacer política desde el pueblo y para el pueblo. Darío Vivas iba en la lista nacional para ser nuestro diputado, por su experiencia combativa. Tendremos a militares, en situación de retiro, como candidatos a diputados”, afirmó Maduro por VTV.

Así mismo, sostuvo que “destruyeron a la AN en estos 5 años, y los culpables son Ramos Allup, Julio Borges y Guaidó. Ellos tres son los culpables de que Venezuela no tenga Parlamento. Simonovis dijo que iban a lanzar ataques terroristas contra Venezuela, pero vamos a afinar nuestras estrategias de defensas y a denunciar. La directiva de la asamblea nacional constituyente trabajará hasta diciembre, gracias a dios activamos esa constituyente para evitar una guerra civil. Luego viene la AN donde ganaremos”.

“Ya casi tenemos un 95% de los acuerdos de candidatos con el gran polo patriótico en torno las parlamentarias. A pesar de amenazas de Trump, ni de quien venga, no paramos, ni el coronavirus nos detiene. Vamos a conformar un comando de campaña unitario y será el ‘comando de campaña Darío Vivas’, para ir a la movilización, para ir al triunfo electoral y ganar el 6 de diciembre. De esas elecciones el 6 de diciembre depende el futuro de si sigue o no sigue la revolución. Se están inscribiendo 107 partidos políticos”, acotó.

Por otra parte, Finalmente Maduro dijo que “Abrams dice que me van a eliminar antes de diciembre, pero dios está con nosotros. Ayer hubo una marcha en Inglaterra pidiendo que regresen el oro a Venezuela, realizada por grupos revolucionarios de Inglaterra”.