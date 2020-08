La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, cuestionó este martes el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal donde rechazan la abstención en las parlamentarias del 6 de diciembre, ya que consideran que es una estrategia que «no basta».

«Ante el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana: Claudicar no es una opción, ni ciudadana ni cristiana. No puedo entender el cambio total en la posición de la CEV ¿Dónde queda su valiente y visionaria alerta sobre el totalitarismo criminal del régimen?», manifestó Machado en Twitter.

También les preguntó: «¿Qué pasó con su llamado a enfrentar creativamente y con novedad evangélica a la tiranía? ¿Cómo pueden confundirse de esta manera sobre el sentimiento real de los venezolanos? ¿En qué momento perdieron la confianza en la fuerza de la sociedad, de los fieles, del clero? ¿Qué pasó?».

«Me preocupa y me duele profundamente el cambio en la posición de la CEV. La Iglesia ha sido un bastión inquebrantable de nuestra lucha por la dignidad humana, la justicia y la verdad. Un faro. Caer en la maniobra de la tiranía es claudicar nuestra lucha y postergar el sufrimiento», dijo la líder opositora.

En ese sentido dijo confiar en que un día muy cercano, «contaremos de nuevo con la Iglesia al frente, recordándonos que rendirnos no es una opción y que el bien siempre vence. Siempre».

La CEV comunicó más temprano que pese a las irregularidades de dicho proceso electoral, la decisión de abstenerse, «priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la AN. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre de 2005, y no tuvo ningún resultado positivo».