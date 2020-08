El rector suplente del CNE designado por el TSJ/ANC, Luis Fuenmayor Toro, aseguró este lunes que Leopoldo López y Voluntad Popular llevan “nariceados” a los partidos del G4, y que estos “se dejan” por las cuentas bancarias y empresas “que tienen en Estados Unidos”.

Asimismo Fuenmayor dijo en el programa Vladimir a la Carta que hay quienes luchan contra la vía electoral, porque quieren la vía violenta y de invasión. Además aseguró que en este grupo «quieren llegar a ser presidente y diputados encima de los hombros de los marines norteamericanos» expresó.

El rector ve el voto como la opción de rescatar la vía electoral y aseveró que ejercer el derecho al voto, es una manera de también defendernos.

«El voto es un derecho y la gente ejerce los derechos en las condiciones que sean. Por ejemplo a un preso político no lo voy a defender sólo cuando hayan condiciones jurídicas» agregó.

También dijo que la matriz de opinión que se ha generado en cuanto a que este actual Consejo Nacional Electoral es «peor» que el anterior, se trata de una propaganda de guerra para lograr la abstención.

«Ahora van a decir que el actual CNE es peor que el anterior, cuando en el pasado decían que no iba haber peor CNE que el de Tibisay Lucena» agregó.

En cuanto al ataque que ha recibido el también rector del CNE, Rafael Simón Jiménez dijo «esta gente le reclama a Rafael Simón Jiménez las decisiones que toma el CNE, en ese CNE es mayoría el gobierno, estamos trabajando en minoría para ir a unas elecciones y mejorar las condiciones. Este CNE tiene 3 del gobierno, el de Lucena tenía 4. Allá era 4 a 1 y este CNE es 3 a 2. En Este CNE el vicepresidente es Rafael Simón Jiménez, no es un hombre del gobierno» expresó.

También aseguró que el CNE tiene que hacer una propaganda institucional, impulsada por todas las vías posibles, con el propósito de invitar a los ciudadanos a votar.

Coronavirus en Venezuela



Ante la situación de la pandemia Fuenmayor dijo que el gobierno se ha «empeñado» en manejar el solo su comisión de salud y asegura que no se está trabajando con las personas más capacitadas que tiene el país para enfrentar el virus en Venezuela.

«El Gobierno le ha dado al coronavirus una connotación política, y piensan que ellos solos pueden contra el virus. Al igual la oposición piensan que el virus va a derrotar a Maduro», añadió.

Asimismo Fuenmayor considera que el Gobierno no hace la cantidad de pruebas suficientes de PCR ya que no las tienen. «Además un solo laboratorio está autorizado para hacerla, hoy su capacidad es como de 150 pruebas diarias», agregó.

En cuanto al Hospital de Campaña en El Poliedro de Caracas, Fuenmayor aseguró que no es un hospital dotado y agregó «El Poliedro no es un hospital. Yo vi unos cubículos que parecen a esos hoteles que existen en el centro de Caracas que son sólo para caballeros».

Fuenmayor en relación al nombramiento Antonio “Potro” Álvarez como presidente de este hospital dijo: «Yo no hablaré del señor Álvarez, no conozco sus capacidades, pero sí sé que uno no puede poner a cualquier persona frente a un hospital de esta naturaleza».

«El Gobierno cree que aquí puede poner en cualquier campo, a cualquier persona como hacen en los ministerios, y eso es parte del desastre que enfrentamos en la actualidad», concluyó.

Nota de prensa