El coordinador de Prociudadanos, Leocenis García, dijo este lunes que la mayoría de la militancia de los partidos opositores van a participar en las parlamentarias de diciembre y que quienes no lo harán son “cuatro gatos” que dirigían el G4.

“La mayoría de la militancia de los partidos de oposición van a participar y quienes no participarán son cuatro gatos que dirigían el G4 y por más que así lo quiera Estados Unidos, el país no son cuatro gatos”, señaló.

“El país es la Conferencia Episcopal Venezolana, son los militantes de esos partidos que se están postulando, somos las nuevas organizaciones políticas que estamos participando, los gremios y empresarios. Todo el país está reclamando que hayan unas elecciones en Venezuela que provoquen que el Gobierno retroceda en su política económica, social e internacional que tiene a el país sumido en un desastre”, aseguró.

Consideró igualmente que hay “muchos partidos” que están yendo a las elecciones pero que no son de oposición y más bien quieren ‘dormir’ con el gobierno de Nicolás Maduro.

Por lo que resaltó: “Prociudadanos es una alternativa democrática sobre todo para los jóvenes que quieren enfrentar a Nicolás Maduro”.

García, quien ha sido duramente criticado por sectores de la oposición que dirige el presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, afirmó que las cuestionadas parlamentarias de diciembre no son más que una ‘oportunidad’ para volver al carril democrático “y mostrarle al mundo lo que no le demostramos desde el 2015, cuando abandonamos la vía electoral, que en Venezuela la oposición es mayoría y, en consecuencia tiene que llegar al poder”.

“El Gobierno tiene que facilitar las condiciones para que hayan unas nuevas elecciones presidenciales en corto plazo, que permitan pacificar al país”, dijo.

Con información de nota de prensa.