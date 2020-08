La gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, rechazó este lunes las acusaciones de James Story sobre «compra y venta» de voluntades políticas de quienes participen en las parlamentarias. A su juicio, la única salida es electoral, difiriendo así con los 27 partidos de oposición que no acudirán a dichos comicios.

«Yo no me estoy vendiendo ni barato ni caro, yo estoy defiendo un mecanismo de participación política constitucional porque no hay otro método en este momento que nos indique que se pueden solucionar los problemas de Venezuela», aseveró la gobernadora a Vladimir Villegas.

Argumentó que si la oposición no entra al escenario «realmente político», no serán posible el cese de usurpación, gobierno de transición y las elecciones libres.

Asimismo expresó que más grave que un «CNE impuesto», es el divisionismo en la oposición.

«Si estos problemas persisten en la oposición, podemos tener un CNE que lo traiga la NASA y lo haga imparcial y de igual manera no vamos a lograr el avance democrático porque la conflictividad interna no nos va a dejar avanzar», señaló.

Agregó que si bien la población rechaza en un 80% a la administración de Nicolás Maduro, también comienza a desconfiar en sectores opositores que solo se han concentrado en «resolver proyectos individuales».

«Necesitamos menos Twitter y más política de carne y hueso», apuntó Gómez, quien manifestó que si la mayoría de los políticos supieran cuánto gana un profesor jubilado o un pensionado, «estarían más centrados en la ruta electoral y no en el abstencionismo».

Acción Democrática

En cuanto a AD, precisó que el gran problema de la tarjeta de ese partido es que «hay quienes dicen que se van hasta la muerte con Henry y hay quienes dicen que se van hasta la muerte con Bernabé».

En cuanto a si está con Ramos Allup o con Bernabé Gutiérrez, contestó que «los principios políticos que nos enseñaron en AD es que nosotros no seguimos hombres, nosotros seguimos la institución partidista».

«No me siento auto excluida, sigo en AD. Respeto a los compañeros adecos que han decidido tomar otro camino, por seguir hombres, yo no sigo hombres, yo sigo ideales partidistas», subrayó la mandataria regional, reseña Globovisión.

Por último, sobre si se ha comunicado con Ramos Allup, puntualizó que una vez emitida la sentencia del TSJ/ANC para intervenir a AD, «yo le envié un mensaje a Henry Ramos porque intenté comunicarme vía telefónica con él y no pude».