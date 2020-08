El dirigente del partido Redes, Juan Barreto dijo este martes que Juan Guaidó y diputados que lo apoyan están desesperados porque las elecciones parlamentarias no se realicen y por eso llaman a la abstención. Aseguró que en el registro electoral que finalizó este 29 de julio, más de 2 millones de venezolanos acudieron para inscribirse y actualizar datos.

«Es vital ir a este proceso electoral, creo que algunos actores que hablan con mucha desesperación y vehemencia lo hacen porque no quieren que haya una nueva AN, porque quieren que esta AN dividida en varias fracciones y que no tiene poder real porque tiene una medida de desacato, continúe. Estos diputados quieren que la AN siga para que Guaidó y su camarilla sigan siendo diputados por un tiempo más, quieren estirar la arruga al período de Guaidó y lo que están haciendo es malabarismo», expresó en entrevista en Primera Página.

Destacó que la pandemia no es motivo para suspender las elecciones parlamentarias y que otros países son ejemplo de ello: eso de prorrogar las elecciones lo van a determinar las circunstancias, pero hemos visto como en Rusia, República Dominicana y en Polonia han ocurrido distintos procesos electorales de forma organizada.

«Lo mismo puede pasar aquí, yo vivo en el Cementerio en Caracas y todos los días veo como la gente sale a desafiar la enfermedad porque más del 80% vive del día a día (…) así que la gente debe entender y ha entendido que debe mantener el distanciamiento social, usar mascarilla, usar gel y que si se garantiza la seguridad pública podemos ir a elecciones».

Barreto condenó que el CNE «haya dejado por fuera a su partido». «Yo no tengo porque defender al CNE porque nos echó una broma, legalizó a partidos golpistas y guarimberos y a nosotros (Redes) nos dejaron por fuera, pero la verdad hay que decirla. El proceso de inscripción en el registro electoral fue un éxito, batió récord, se esperaban 1 millón 200 mil nuevos votantes y llegaron a más de 2 millones. Pareciera que la gente quiere votar y que se está fraguando una rebelión pacífica y democrática donde este proceso se convertirá en un plebiscito contra la abstención y contra el Gobierno que ha sido uno de los peores de Venezuela. La gente manifestará su cansancio y castigará con el voto a los responsables del bloqueo, de las sanciones y de la crisis».